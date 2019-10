Ruth Buder

Beeskow Ob mit oder ohne Hund – jeder war willkommen beim sechsten "Tag des Hundes" auf dem Awo-Erlebnishof in Beeskow. Bei herrlichstem Wetter strömten die Besucher, um sich auf dem weitläufigen Gelände zu informieren und unterhalten zu lassen. Zahlreiche Zuschauer lockte es zu Jochen Kilian und Enrico Keppler von der Hundestaffel der Bundeswehr. Die Männer demonstrierten, was ihre beiden Sprengstoff- und Rauschgiftspürhunde leisten können und führten vor, wie die Hunde zur Unterstützung der Polizei eingesetzt werden, um einen Täter durch "Verbellen" dingfest zu machen.

Am Stand des Berliner Vereins "Hunde für Handicaps" informierte Trainerin Kerstin Gerke, dass sich vor allem alle Red-Rever-Arten als Begleit- und Assistenzhunde für behinderte Menschen eignen, da sie in der Regel sehr ruhige und geduldige Arbeitshunde seien. Nach entsprechendem Training könnten sie zum Beispiel die Zeitung oder die Schuhe holen, ja sogar die Wäsche aus der Maschine räumen.

Strickjacken aus Hundewolle

Bei einer Vorführung konnten sich die Besucher davon überzeugen, dass ein Hund nicht nur guter Freund, sondern auch unentbehrlicher Helfer sein kann. Nützlich können auch ihre Haare sein, die müssen nicht im Müll landen. Wie sie zu Wolle verarbeitet werden, das zeigten die Berlinerinnen Cathrin Schönrock und Franziska Uhl, die in ihrer vor eineinhalb Jahren gegründeten Firma "modusinteria" Chiengora, zu deutsch Hundewolle, herstellen. "Hundewolle gab es schon, bevor es Schafwolle gab", weiß Cathrin Schönrock. Doch da man Hunde nicht in Herden halten konnte, setzte sie sich nicht durch. "Wir finden aber, dass ausgekämmte Unterwolle ein hochwertiger Rohstoff ist, den man nicht vernichten muss." Als Beweis lässt sie die Besucher die weiche Chiengora-Strickjacke anfühlen und an ihr riechen. Die langen Hundehaare, die sie über ein Netzwerk von Hundebesitzern einsammelt, professionell reinigen und spinnen lässt, werden zu ganz normalen Wollknäueln, die es zum Beispiel in einem Geschäft in Berlin, Prenzlauer Berg, zu kaufen gibt. Zu Wolle verarbeiten ließe sich auch das lange Haar des Tibet-Terriers von Ilona Krebs. Die 64-jährige Beeskowerin suchte Rat bei Marika Toleikis, die in Erkner den Salon "Schnieke Schnauze" betreibt. Von ihr erfuhr sie, dass es unbedenklich ist, wenn sie bei ihrem Hund regelmäßig die Schermaschine ansetzt. Die Züchter sähen es zwar nicht so gern, sagte Marika Tioleikis, aber das sei tierschutzkonform. Ein Leben ohne Hund kann sich Ilona Krebs nicht vorstellen. "Seit meiner Kindheit hatte ich Hunde. Sie halten einen in Bewegung, man muss zu jeder Tageszeit raus", sagt die 64-Jährige. Eingeschränkt fühle sie sich durch das Tier nicht: "Ich fahre nur dorthin, wo ich meinen Aron mitnehmen kann."

Freudiges Hunde-Wiedersehen

Auch der 11-jährige Brix Bartzke aus Velten möchte auf seine Iffy aus dem Zwinger "Von den weißen Pfiffikussen" nicht mehr verzichten. Hier in Beeskow brachte er sie noch mal mit ihrer Mutter preisgekrönten Albia zusammen, die die Züchter Hannes und Bärbel Kother aus Birkenwerder stolz zusammen mit ihren anderen Weißen Hochlandterriern vorführten.

Für die Organisatorinnen Heike Schönberg und Susan Janiak war es ein stressiger, aber erfolgreicher Tag des Hundes. "Es hat sich herumgesprochen, wie schön es hier ist, inzwischen melden sich viele Akteure von selbst. Bei uns ist jeder willkommen", betont Susan Janiak.