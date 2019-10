Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Wer in Strausberg ein politisches Ehrenamt ausübt, bekommt den damit verbundenen Aufwand künftig höher entschädigt. Die Grundlage dafür legten am Donnerstag die Stadtverordneten selbst, indem sie der von der Stadt vorgelegten Anpassung der Aufwandsentschädigungssatzung zustimmten (19 Ja, vier Nein, sechs Enthaltungen). Diese sieht zum Teil deutliche Erhöhungen vor (siehe Infokasten), sei aber notwendig, sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler (parteilos), zumal sich die Sätze an den neuen Festlegungen im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg orientieren. "Diese haben wir aufgenommen und zu Papier gebracht", sagte sie.

Änderungsanträge abgelehnt

Die Aufwandsentschädigung sei das letzte Mal im Jahr 2000 angepasst worden, betonte sie und richtete sich an die Stadtverordneten. "Sie machen diese Arbeit in Ihrer Freizeit – und davor habe ich sehr großen Respekt. Uns muss das, was Sie hier leisten, auch etwas wert sein. Und das bedeutet ja nicht, hier mal eine halbe Stunde klug zu schnacken. Sie müssen sich mit Themen auseinander setzen, zu Schulungen gehen, auch mal ein Fachbuch kaufen. Das gibt es nicht für umsonst", sagte Stadeler und erinnerte daran, "dass wir im öffentlichen Dienst in diesem Jahr Tariferhöhungen von drei Prozent bekommen haben."

Robert Krause (Zusammen für Strausberg) wollte wissen, wie viel Geld jährlich mehr für die Erhöhungen im Haushalt fällig würden. Etwa 170 000 statt 100 000 Euro, lautete die Antwort der Verwaltung, wobei Stadtverordnetenvorsitzender Steffen Schuster (UfW Pro Strausberg) darauf hinwies, dass eine Punktlandung schwierig werde, "wenn es außerordentliche Sitzungen gibt".

"Wir haben uns auch mit der Vorlage sehr schwer getan", sagte Gregor Weiß, Vorsitzender der Linken-Fraktion, in Anspielung auf Matthias Michel (Zusammen für Strausberg), der sich vor diesem Tagesordnungspunkt für befangen erklärt hatte. Er verstehe, dass sich Michel zurückgesetzt habe, weil das immer ein schwieriges Thema sei. "Nur, wenn wir das alle machen, wird es sehr schwierig für die Bürgermeisterin, hier etwas allein zu entscheiden." Er habe sich in seiner Fraktion für diese Vorlage ausgesprochen. "Ich bin fest der Meinung, dass alle die Möglichkeit haben müssen, sich hier zu beteiligen. Und eine Aufwandsentschädigung, die im Durchschnitt unterhalb des Mindestlohns liegt, muss zumindest die Gewähr bieten, dass sich hier jemand einbringen kann, der zu Hause einen Dritt- oder Viertjob macht, um seine Familie zu ernähren." Seine Fraktion sei sich einig darüber, die Erhöhung spenden zu wollen – und zwar jeweils an die Organisationen und Vereine, in denen sich ihre Mitglieder engagieren.

Das Geld sei dafür da, jedem den Zugang zu politischer Verantwortung zu ermöglichen, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Sibylle Bock. "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Deshalb muss auch niemand sagen, dass er sich dafür schämt und er das Geld jetzt spenden muss." Sie wolle in den nächsten Jahren keine Veränderungen vornehmen. "Was wir hier beschließen, sollte auch eine Weile halten", sagte sie Richtung der Fraktion "Zusammen für Strausberg", die für eine deutlich moderatere Anhebung der Aufwandsentschädigung war, und das in einen Änderungsantrag gepackt hatte. Dieser wurde von den Stadtverordneten aber ebenso abgelehnt wie ein Änderungsantrag, der vorsah, auch für die sachkundigen Einwohner eine monatliche Pauschale von 25 Euro einzuplanen.