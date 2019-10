Stefan Adam

Schwedt (Freier Autor) Völlig von der Rolle war ein junger Mann, der in seiner Wohnung wütete. Nachbarn verständigten die Polizei. Da der Mann nicht öffnete, wurden Bereitschaftspolizisten hinzugezogen, die die Tür mit Gewalt öffnen mussten. Das passte dem Bewohner nicht. Er wurde aggressiv, von den Beamten überwältigt, in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung wurde der Grund gefunden: Drogen.

Vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes musste sich der 29-Jährige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Drogenbesitzes verantworten. "Ich fand das unfair, wie die Polizisten vorgegangen sind, es war ein Eingriff in die Privatsphäre", so die Argumentation des 29-jährigen Angeklagten zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. "Es waren ja so viele Polizisten, deshalb habe ich die Abwehrhaltung eingenommen", rechtfertigte sich der Sünder.

"Einfach still halten, das erspart Ärger", so die Strafrichterin, und fragte nach: "Wäre es nicht besser, auf die Drogen zu verzichten?" "Die nehme ich nur für meine Rückenschmerzen", meinte der Sünder. Einen Verzicht auf Betäubungsmittel lehnte er aber ab. Zur Tat gab er Erinnerungslücken zu. Polizeibeamte schilderten als Zeugen das aggressive Verhalten des Mannes. Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Beamte wurde der bisher nicht vorbestrafte Angeklagte auf Antrag der Staatsanwaltschaft,zu 900 Euro Geldstrafe plus Verfahrenskosten verurteilt. Die Drogen wurden eingezogen.