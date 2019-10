Ruth Buder

Fürstenwalde Mit einer halben Stunde Verspätung begann am Sonnabend auf dem Fürstenwalder Marktplatz die Demonstration der Linken gegen den Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien. Der Grund: Die Polizei unterband das Zeigen von Symbolen der verbotenen PKK und deren Untergruppen. Ein paar Männer musste mehrmals von den Beamten und von den Veranstaltern aufgefordert werden, ihre dreieckigen Fahnen mit YPG-Symbol einzurollen. Sie zogen schließlich ab.

Rund 70 Demonstranten schwenkten dann vor allem kurdische Fahnen (rund 300 Kurden leben in der Spreestadt) und Plakate – unter anderem mit der Aufschrift "Frieden für Rojava". Rojava steht für die Selbstverwaltung in Nord-Ost-Syrien. Ismail Al-Kayed, Ortsvorsitzender der Linken, kritisierte den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien und forderte eine friedliche Lösung des Konflikts. An den Händen der Bundesrepublik klebe Blut, denn die habe Waffen in die Türkei geliefert. Die deutsche Regierung verurteile zwar den Angriff, aber man vermisse Konsequenzen, sagte die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige. Der anschließende Marsch verlief friedlich.