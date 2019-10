Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Tischlein deck Dich gibt es wirklich: Köstliche Torten, erlesene Wurstspezialitäten, süßer Honig, schmackhafteste Gerichte, Wein, Likör, Saft oder Nussöle – all das breitet sich vor den Augen der Messegäste an den Uckermärkischen Bühnen aus. Wer alles, was dort aufgetischt wird, probieren will, wiegt jetzt mindestens 10 Kilo mehr. Die 15. Kulinarium hat wieder den versprochenen Gaumenkitzel ausgelöst. Fernab der Massenprodukte und Billig-Lebensmittel zeigen regionale Anbieter aus der Uckermark, aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, was sie drauf haben. Es sind Geheimtipps, die viele Besucher noch nicht einmal kennen. Und so ist das Staunen immer wieder an den 47 Ständen zu hören.

Zum Beispiel Knolle und Bolle. Nein, keine Zeichentrickfiguren. Sondern Kartoffeln. Die echten aus der Uckermark vom Familienbetrieb Wege aus Drense. Auf zwölf Hektar bauen die Mitarbeiter die Knollen an und verkaufen sie ab Hof. Neun Sorten. Wer den Unterschied kosten will, muss sie in gekochter Form probieren. "Die Leute müssen den unterschiedlichen Geschmack merken", sagt Claudia Wege.

Doch was verbirgt sich hinter himmlischer Gartzer Luft? Das verrät Elzbieta Kulak. Sie hat in ihrem Café eine besondere Baiser-Torte entworfen mit Walnuss, Datteln, Toffee, Mascarpone, Sahne und anderen Sünden. "Da drin steckt viel Eiweiß, Zucker und Zeit", lacht die Betreiberin. Sie ist erstmals in Schwedt dabei und hat gleich 15 Torten im Gepäck. Die Rezepte? "Gesucht, gefunden und abgewandelt."

Gegenüber duftet es nach Rauch. Die Uckermark Fleisch und Wild GmbH bietet Geschlachtetes an. Ganz besonders geht hier eine Salami-Delikatesse halb Hirsch, halb Wildschein. "Und die Leute kaufen jetzt schon unsere Gänsebrust, nicht erst zu Weihnachten", verkündet Elke Beckmann stolz.

Zur bekömmlichen Verdauung ist es nicht weit. Holger Jastram, Whisky-Händler aus Eberswalder, reiht Flasche an Flasche in seinem Regal. Dort stehen diesmal vor allem regionale Begehrlichkeiten. Während der Preußische Whisky aus Schönermark längst einen enormen Ruf hat, stürmt nun die Brennerei Altkünkendorf mit ihrem Mammoth vor. Öffentliche Premiere. "Regionale Angebote haben eine gute Chance", weiß Holger Jastram.

Kürbisstampf und Langos

Im Saal des Theaters wird gekocht. Im Foyer gibt es Kürbisstampf von Schäpe-Catering. Draußen am Langos-Stand wartet eine Schlange. Zufrieden blickt Christina Kant von den Uckermärkischen Bühnen auf die Messe. "Essen und Trinken geht immer."