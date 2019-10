BRAWO

Schmerzke In Schmerzke soll in Kürze ein neues Musikprojekt beginnen. Eingeladen mitzumachen, sind alle, die Freude an der Musik haben – egal, ob sie schon Vorerfahrungen haben oder nicht. Mit verschieden Instrumenten sowie der Stimme soll gemeinsam musiziert, gelacht und ein schöner Abend verbracht werden.

Für ein paar Snacks und Getränke ist gesorgt. Das erste Treffen wird am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus Schmerzke stattfinden. Danach soll es alle zwei Wochen ein Treffen geben. Bei Fragen zu dem Projekt: Musik-in-Schmerzke@gmx.de.