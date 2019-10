Daria Doer

Hohen Neuendorf Manche kamen mit der ganzen Familie, andere hatten sich allein auf den Weg gemacht. Ihr Ziel: Der zweite Markt der in diesem Jahr gegründeten AG Gartenlust, der am Sonnabend unter dem Motto "Kraut und Krempel" in der Hohen Neuendorfer Kulturremise stattfand.

Im großen Raum des Kulturkreises wurde Schmuck für Teich und Terrasse angeboten. Außerdem gab es jede Menge Literatur rund um alle nur denkbaren Gartenthemen. Im romantischen Hof waren Körbe voller Knollen und Zwiebeln, Töpfe mit kleinen und großen Pflanzen, Gießkannen und Tongefäße zu finden. Gratis dazu gab es von den Gärtnern selbst Auskünfte über Blütenfarbe und Pflege, über Ansprüche und zu erwartende Größe der angebotenen Pflanzen. Bei selbst gebackenem Kuchen konnten die Besucher dem Treiben zuschauen oder über ihren Garten reden und Erfahrungen austauschen.

Die Veranstaltung dürfte auch manchen neugierig gemacht haben auf das, womit sich die AG Gartenlust unter dem Dach des Kulturkreises Hohen Neuendorf beschäftigt. Deren Mitglieder haben in diesem Jahr gemeinsam Ausflüge zur Landesgartenschau nach Wittstock und an den Wochenenden der offenen Gärten in selbige unternommen. Für den Winter sind Vorträge geplant, um auch theoretisch dazuzulernen. "Gärten sind ein gutes Thema, um Hohen Neuendorfer zusammenzubringen. Schon bei unserem ersten Markt im Frühjahr kamen viele Besucher, die vom Kulturkreis und seinen vielen Gruppen noch nie gehört hatten", sagt Sabine Fussan, die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft. "Wegen der guten Resonanz probieren wir es jetzt im Herbst einfach noch einmal. Was jetzt in die Erde muss und was wir aus unseren Gärten abgeben können, bieten wir hier an. Die Spenden erhält der Kulturkreis für seine Arbeit."

Rund 70 Besucher kamen zum Hohen Neuendorfer Gartenmarkt, kauften und ließen sich an der gemütlichen Kaffeetafel im schönen Hof Kaffee und Kuchen schmecken.