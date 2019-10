Jörg Hanisch

Schwerzko Skeptisch gucken die Freizeitfischer auf den fast schon abgelassenen Dorchesee. Etwas scheint zu fehlen. Richtig, das Wasser brodelt nicht, wie in den anderen Jahren, wenn hunderte Fische eigentlich gar nicht in der Restpfütze sein wollen. "Wir werden sehen, was unser Kollege, der Fischotter, uns übrig gelassen hat", meint Vereinsvorsitzender Andreas Voigt.

Am Verkaufsstand hat sich mittlerweile eine ansehnliche Schlange gebildet, die fast über den gesamten Seedamm reicht. Als der erste Riesenkarpfen mit 11,8 Kilogramm Gewicht zu den Verkaufsbecken kommt, schrecken einige Neugierige fast zurück: "Der ist zu groß!", meinen sie. Ein junger Mann aber nimmt das Tier, das wenig später filetiert in seine Tasche wandert. In der Regel werden Drei-Kilogramm-Karpfen verlangt.

Ganz besonderer Geschmack

Das Fleisch soll übrigens einen ganz besonderen Geschmack haben. So erzählen es diejenigen, die seit fast 30 Jahren nach Schwerzko kommen. "Ja, das hängt wohl mit unserer Futtermischung zusammen", sagt Andreas Voigt und fügt abschließend hinzu: "Das ist sozusagen unser Produktionsgeheimnis und soll es auch bleiben."

Die Belohnung für die Mühen des Fischzuges ist ein gemütlicher Ausklang im Vereinsrahmen. Rund 1,5 Tonnen Fisch werden am Sonnabend letztlich verkauft und damit fällt der Fischzug doch besser aus als anfangs gedacht.