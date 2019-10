Aileen Hohnstein

Schildow Kistenweise ist die Ladung aus Holland gekommen, am Sonnabend wurde sie schließlich am Dorfplatz in Schildow ausgepackt. 7 000 Blumenzwiebeln in den verschiedensten Größen lagen am Vormittag noch ganz unscheinbar in den Kartons. Aber schon in ein paar Monaten sollen Frühlingsblüher wie Krokus, Tulpe, wilde Hyazinthe und Narzisse die Bahnhofstraße mit bunten Farben schmücken. Die Idee zu dieser Pflanzaktion gab es schon länger. Beim jüngsten Bürgerhaushalt stand die florale Verschönerung des Ortsbildes zur Wahl, erhielt jedoch zu wenig Stimmen, um realisiert werden zu können. "Ich fand den Vorschlag aber sehr schön und dachte, dass wir das trotzdem machen können", sagte Ortsvorsteherin Silvia Gaideck (SPD). Gut 1 000 Euro wurden bereitgestellt. Finanziert wird das über den Verfügungsfond des Ortsbeirates.

Nur wenige Helfer

Die Unterstützung für die Aktion hielt sich allerdings in Grenzen. Es kamen nur wenige Helfer, die zur Verschönerung ihres Ortes beitragen wollten. Vonseiten des Ortsbeirates waren das neben der Vorsitzenden Silvia Gaideck Hartmut Lackmann (Die Linke) und Jonas Wegener (Bündnis 90/Grüne). Nach und nach trudelten noch fünf Helfer ein. Wenig Hände also für viele Zwiebeln. Enttäuscht darüber zeigte sich Ruth Salam, die auch schon bei anderen Aktionen wenig Bürgerbeteiligung erlebt hatte. "Ich habe da zwiespältige Gedanken. Warum sollte man etwas machen, wenn sich so wenig Leute dafür interessieren? Das geht mir jedes Mal so. Aber ich wollte die Leute hier nicht alleinlassen." Als vergebene Chance wollte das Ayham Salam aber nicht sehen, der sich ebenfalls seit Jahren in Schildow ehrenamtlich, unter anderem als Übersetzer, engagiert: "Ich denke, das ist ein Anfang, unseren Ort mit unserem Einsatz zu verschönern. Das ist sinnvoll und erstrebenswert. Das wünscht man sich doch für jeden Ort, dass sich Bürger im Sinn ihres Ortes engagieren. Aber in der Tat war meine Hoffnung, dass mehr Leute dabei sind." An seiner Seite arbeitete der Syrer Mohammed Amin, der mit großem Einsatz und mindestens genauso großem Lächeln im Gesicht unermüdlich den Spaten in die Erde grub.

Mit diesem Eifer schafften es alle Beteiligten, bereits nach einer Stunde einen Großteil der Zwiebeln in die Erde gebracht zu haben. Schon nach kurzer Zeit wurden der erste Pullover ausgezogen und Schweiß von der Stirn getupft. Im Akkord arbeiteten die Männer und Frauen und fanden bald eine gut funktionierende Arbeitsteilung. Einer grub ein kleines Loch in die Erde, der nächste legte Zwiebeln hinein.

Etwas später kamen dann doch noch weitere Helfer. Andrea Schroeter hatte von der Aktion über die App Mühlenbecker Land erfahren und wurde von ihren Söhnen Elrik und Jorin sowie deren Freund Anton begleitet. "Es ist so eine tolle Idee, wenn man daran denkt, wie alles im Frühjahr blüht. Und wir haben dabei mitgemacht", sagte sie. Seit einem Jahr wohnt die Familie in Schildow, jeden Tag kommt sie am Dorfplatz vorbei. Von der mangelnden Lust der Schildower am Zwiebelsetzen war sie überrascht: "Ich hatte schon befürchtet, dass für uns keine Zwiebeln mehr übrig sind, weil so viele mitmachen. Das ist ja schade." Stattdessen konnten sie und die Kinder nun erste Erfahrungen mit Gartenarbeit sammeln. Im kommenden Jahr soll auch ihr Garten bepflanzt werden. Bevor es soweit sein wird, hofft Andrea Schroeter auf einen Erfolg der Pflanzaktion und viel bunte Frühlingsblumen: "Vielleicht blühen hier dann auch welche von unseren Zwiebeln."