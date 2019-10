Wolfgang Gumprich

Drögen Sie sieht aus wie eine in den Berg gebaute Achterbahn mit steilen Abfahrten, engen Kurven mit Seitenlage – die Off-Road-Strecke des MC Fürstenberg in Drögen. Am Sonnabend war das Gelände für alle Zwei- und Vierräder zum Training geöffnet. Im Halbstunden-Takt bretterten und knatterten die Vehikel die 1 800 Meter durch die ehemalige Kiesgrube. "Im März veranstalten wir unser Pokalturnier, im Herbst stehen die acht Hektar für Test- und Einstellfahrten zur Verfügung," sagt der Vorsitzende Volker Kellner.

Die 50 Mitglieder des Vereins hatten auf dem Gelände eine kleine Zeltstadt aufgebaut, in der es alles gab, was der Motorsportfreund so braucht: Essen und Trinken, Platz zum Fachsimpeln. Um auch die Kinder für den Motorsport zu begeistern, hat der Verein drei Quads angeschafft – das sind vierrädrige, geländegängige Kleinkraftfahrzeuge für bis zu drei Personen mit einem Hubraum von 50 bis 1 000 Kubikzentimeter. Auf einem "entschärften" eigenen Rundkurs lenken bereits Achtjährige ihre weniger stark motorisierten Kisten durch den weichen Boden. "Es ist einfach geil", meint die 19-jährige Lysanne aus Fürstenberg, die mit einem Quad unterwegs ist. "Und es ist anstrengend, die Maschine durch das Gelände zu steuern". Ihr Kumpel Paul, 22 Jahre aus Rheinsberg, heizt mit seiner 125er-Enduro durch die Kiesgrube. "Die Strecke ist nicht ohne", meint er. "Sie ist wie Zuckersand und erfordert ordentlich Kraft beim Lenken!" Am Sonnabend kamen die Motorsportbegeisterten aus der Region, aus Stralsund und auch aus Bremen.