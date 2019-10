Friederike Kersten

Hennigsdorf Ein Musical mit Teilnehmern aus Oberhavel und drei seiner Partnerkreise hat am Samstagnachmittag im Lichtsaal des Hennigsdorfer Eduard-Maurer Oberstufenzentrums seine Uraufführung erlebt. Das von viel Musik durchzogene Stück mit dem Titel "Mama, ich bin nicht mehr klein" ist eine Adaption aus den Musicals "Hairspray" und "The Greatest Showman". 50 Jugendliche aus den polnischen Kreisen Biala Podlaska, Siedle und dem hessischen Vogelsbergkreis sowie eben aus Oberhavel zeigten damit auf der Bühne, welche musikalische und schauspielerische Begabung in ihnen steckt. Zu dem Projekt, das in der zweiten Woche der diesjährigen Herbstferien stattfand, hatte die Kreismusikschule eingeladen. Eine Woche lang wurde im Musicalworkshop geprobt.

Den eigenen Alltag gespielt

Die Aufführung im OSZ war ein Beweis dafür, wie liebevoll teils auch im Detail sich die Jugendlichen der Text- und Gesangsvorlagen angenommen hatten. Im Stück selbst geht es ums Erwachsenwerden. Die Schüler gaben sozusagen ihren eigenen Alltag wieder. Sie versuchen, von der Mama unabhängig zu werden, eigene Erfahrungen zu sammeln, sich auszutesten, Grenzen auszuloten.

Es sind vor allem die Hauptcharaktere Niels und Sören, die diesen Abnabelungsprozess verkörpern. Für beide ist es ein Abenteuer, als sie für einige Tage nach Berlin aufbrechen. Mädchen in der großen Stadt kennenzulernen, das ist ihr Ziel. Niels verliebt sich in die aus Polen stammende Ola, muss dabei aber feststellen, dass die Sprachbarrieren nicht so einfach zu überwinden sind. Es sind diese Szenen, die mit ihrem Witz an eine Komödie erinnern und dem Stück Pfiff geben. Am Ende natürlich finden beide zueinander.

Musikalisch schöpfen die jugendlichen Darsteller aus Polen und Deutschland dabei ein breites Repertoire aus. Es wird auf Deutsch und Polnisch gesungen. Es gibt Soli und Partnerstücke. Und natürlich darf in einem solchen Stück auch ein stimmkräftiger Chor nicht fehlen. Die Songs reichen dabei vom polnischen Volkslied "Cyt Cyt" bis hin zum modernen Klassiker "Shallow" von Lady Gaga.

Neben den Proben auch Ausflüge

Gekonnt werden die Sängerinnen und Sänger dabei von Instrumentalisten der Kreismusikschule begleitet. Und schließlich sind es auch die tänzerischen Einlagen, die dem Gesang noch mehr Lebendigkeit bescheren.

Der einwöchige Workshop endet nicht nur mit einer beeindruckenden Aufführung. Er zeigt auch, wie Musik dazu beitragen kann, junge Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen. Im Rahmen des Workshops haben die Jugendlichen nicht nur gemeinsam geprobt, sondern auch gemeinsame Ausflüge gemacht. Einer davon führte sie in einen Kletterpark.

Am Sonnabend endete die Aufführung mit dem Klassiker "This is me" aus dem Film "The Greatest Showman". Dazu regnete es zum krönenden Abschluss Luftballons von der Decke des Lichtsaals. Unter den Gästen, die die jugendlichen Schauspieler mit viel und herzlichen Beifall bedachten, waren auch die Mitglieder einer Delegation aus dem polnischen Siedlce, das dieser Tage zu Besuch in Oberhavel weilte. Als Manfred Schmidt allen Beteiligten dankte, merkte man ihm seine Freude an dieser Begegnungswoche an.