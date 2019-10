Aileen Hohnstein

Oranienburg Nichts weniger als die Rettung der Welt stand am vergangenen Freitag in der Stadtbibliothek auf dem Programm.

Ein Meteorit rast auf die Erde zu, berichtet aufgeregt und atemlos Doktor Heinrich von Weinstein per Videoübertragung. Das Problem dabei: Eine Sekte strebt die Vernichtung der Menschen an. Sie hat alle eingeweihten Wissenschaftler entführt und verhindert somit auch die Aktivierung der rettenden Rakete, die den Himmelskörper unschädlich machen könnte. Am Ende entdecken die Sektenmitglieder auch den Doktor, die Videoübertragung bricht plötzlich ab. Stattdessen wird ein Countdown eingeblendet: Vier Stunden Zeit bleiben, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Bis dahin müssen die 30 Kinder und Jugendlichen, die zur Lesenacht in die Oranienburger Stadtbücherei gekommen sind, in deren Räumen eine Reihe von Hinweisen finden und somit das Passwort für den Abschuss der Rakete entschlüsseln.

Eigene Seite im Internet

Wie immer ist die Lesenacht bis auf den letzten Platz ausgebucht. Dieses Mal findet sie unter dem Motto "Apokalypse: WOW!" statt. Maraike Inhülsen, Praktikantin der Stadtbibliothek, hat eigens für die Lesenacht eine Webseite für das Spiel eingerichtet. Gemeinsam mit Tanja Wandrey – sie begann im August eine Ausbildung zur Bibliothekarin – hat sie sich um die passende Deko gekümmert. In wochenlanger Arbeit wurden aus Pappmaschee Himmelskörper gebastelt. Vor allem haben sich die Mitarbeiter der Bibliothek und weitere freiwillige Helfer viele Gedanken gemacht, indem sie drei ausgeklügelte Spielstationen entwickelt haben. Bei diesen können die Spieler in drei Gruppen mit Cleverness und Fantasie die nötigen Hinweise sammeln. Es gibt ein Rollenspiel, eine Codeknacker-Ecke und vor allem einen sogenannten Exit Room. Im fiktiven Hochsicherheitslabor müssen die sorgfältig platzierten Gegenstände, darunter Laborkittel, Aktenkoffer und Sternenkarten, nach versteckten Informationen durchsucht werden. Dafür braucht es nicht nur Logik, sondern vor allem Teamarbeit.

In der Spielgruppe, die von der elfjährigen Magdalena aus Lehnitz geleitet wird, klappt das schon gut. Sie animiert ihre Gruppe immer wieder lautstark zur Zusammenarbeit und feiert mit ihren Mitspielern Zwischenerfolge mit beherztem Abklatschen.

Das Escape Game wurde von der Bibliotheksmitarbeiterin Janette Fichtner und ihrer Schwester Jacqueline Graichen konzipiert. "Man kann schon sagen, dass ich die Escape-Tante bin, die gern diese Spiele spielt. Die Herausforderung war, das altersgerecht für unsere Teilnehmer zu machen", erzählt Jacqueline Graichen. Neunjährige sollten das Spiel verstehen können, für 13-Jährige sollte es nicht zu leicht sein. Es sieht so aus, als klappe das. Ältere und jüngere Spieler sind mit Eifer dabei und knobeln gemeinsam. "Ich bin wirklich sehr zufrieden. Alle sind bei der Sache, und es läuft super", urteilt Jennifer Bonk, die die Veranstaltung verantwortet. Für viele der Lesenacht-Teilnehmer geht es aber nicht nur ums Spielen. Der zwölfjährige Erik, der gemeinsam mit seinem Kumpel Ben aus Borgsdorf gekommen ist, hat schon einen Plan, wie es nach Spielende weitergeht: "Ich werde die ganze Nacht durch lesen."