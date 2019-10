Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) 64 Mädchen und Jungen trafen sich am Sonnabend zu den Landeseinzelmeisterschaften im Schnellschach, für die die Hennigsdorfer Adolph-Diesterweg-Oberschule der Gastgeber war. Gekämpft wurde über sieben Runden mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeiten. In den sechs, jeweils nach Jungen und Mädchen getrennten Altersgruppen konnte auch ein Oberhaveler siegen. In der Gruppe U25 gelang dies Philipp Zitzelsberger aus Oranienburg. Die Diesterweg-Schule nahm den Tag zum Anlass, um das Schach-Großfeld auf dem Hof einzuweihen.