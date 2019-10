Roland Becker

Kremmen (MOZ) Hunderte Besucher zog es am Wochenende zum Kürbis- und Erntefest nach Kremmen. Gefeiert wurde sowohl im Scheunenviertel als auch im Spargelhof. Neben einem bunten Programm und vielen Ständen zum Schauen, Feilschen und Trödeln konnte die markante Herbstfrucht auch ausgehöhlt und mit Schnitzereien versehen werden. Das war für Kinder eine willkommene Gelegenheit, sich auf Halloween vorzubereiten. Für musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem die Band Fur Fun. Dicht umringt war der Stand von Pilzberatern aus Oberhavel. Peter Kegel und seine Frau Doris aus Sommerfeld hatten rund 80 Sorten gesammelt und wie zu einem großen Buffet aufgereiht. Nur die Hälfte davon war übrigens essbar. Die Tipps waren heiß begehrt. Schließlich hat sich Anfang dieses Monats nach einem trockenen, fast pilzfreien Sommer noch eine richtige Schwemme eingestellt. Auch an diesem Wochenende kündeten unzählige an Waldrändern abgestellte Autos davon, dass Pilzsucher ausgeschwärmt waren. In Kremmen galt es weniger, den Pilzkorb zu füllen. Hier ging es um den dicksten Kürbis. Die Kürbisolympiade gewann in diesem Jahr Marcus Heinrich aus Leegebruch. Seine 253,8 Kilogramm wiegende Frucht deklassierte den Zweitplatzierten. Der Kürbis von Britta Hausmann aus Amalienfelde brachte es auf knapp 59 Kilogramm. Beim Schätzen, was ein 37,8 Kilogramm schwerer Kürbis auf die Waage bringt, lagen drei Tipper haargenau gleichauf. Der Oranienburger Yanik Kabaum, Udo Prahl aus Amalienfelde und die Hennigsdorferin Gabriele Erhardt landeten mit 37,5 Kilogramm fast punktgenau.