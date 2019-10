Jürgen Zinke

Oranienburg Ein Grund für den Heimsieg wurde von den Gewinnern und Verlierern nach der Schluss-Sirene immer wieder genannt: "Wir haben am Ende zu viele einfache Fehler gemacht. Das brachte Oranienburg immer wieder ins Spiel. Und dazu kam dann noch die Stimmung in der Halle, die du bei solchen engen Spielen einfach brauchst", sagte der sechsfache Schweriner Torschütze Lutz Weßeling. Er hatte Erfahrung damit, denn in der Saison 2014/15 war er noch im OHC-Dress aufgelaufen. Auch sein Coach Mannhard Bech war der gleichen Meinung. "Es ist immer sehr angenehm, in diese Halle zu kommen. Dieses Publikum hat immer einen Sieg verdient. Wir haben allerdings auch über 60 Minuten nicht das gespielt, was wir können, und hätten anfangs auch 1:7 hinten liegen können", meinte er. Und als das Mikrofon in der Pressekonferenz bei seinem Statement dann noch versagte, fügte er launisch hinzu. "Es würde zu dem Tag passen, wenn das Mikro bei Christian Pahl wieder funktioniert."

Der OHC-Coach musste dann zwar auch ohne Hilfsmittel reden, tat das aber wie immer sachlich-fachlich analysierend. "Wir haben diesmal nur 22 Fehler gemacht, gegen Barmbeck waren es noch 32. Die Halle hat uns nach vorn getrieben, dann gewinnst du auch mal gegen einen solchen Kontrahenten. Man muss sich mal unseren Kader anschauen, um zu wissen, was es für ein Kraftakt war. Wir sind immer noch in der dritten Liga, die so stark und ausgeglichen ist wie nie zuvor."

Den Kraftakt hatte man OHC-Kapitän Robin Manderscheid nach den 60 Minuten deutlich angesehen. "Das war fast durchgängig Tempo und Körpereinsatz am Limit. Es hat mich überrascht, dass Schwerin so lange mithält. Mein Anteil war diesmal eher bescheiden, ich habe vier, fünf klare Situationen ausgelassen. Aber die Fans hatten diesmal wieder das richtige Gespür."

Das hatte auch Linus Dömeland, der mit zehn Treffern erfolgreichste Schütze. Sechsmal zeigte er sich dabei nervenstark vom Siebenmeterpunkt. "Ich hatte einen guten Tag. Und wenn dir viel gelingt, dann überlegst du beim Strafwurf auch nicht mehr groß", sagte er. Sein Mannschaftskamerad Dennis Leroy Schmöker musste ihm diesmal Platz auf Linksaußen machen und kam gar nicht zum Einsatz. "Wir wechseln uns immer ab, das wissen wir. Und Linus war heute überragend", lobte er.

Die kritische Phase zwischen der 17. und 20. Minute, als der OHC nach 8:6-Führung plötzlich durch vier Gegentreffer in Folge 8:10 zurücklag, war sicher beunruhigend, doch beim 14:16 Pausenstand durchaus noch reparabel. Und zehn Minuten nach dem Wechsel (20:19) wurde dann schon der nervige Schluss-Akkord eingeleitet.