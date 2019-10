Roland Becker

Oberhavel (MOZ) Weil sie die von der Bundesregierung formulierten Ziele zur Eindämmung des Klimawandels für unzureichend halten, haben 14 Mitglieder der Gruppe Parents 4 Future Oberhavel eine förmliche Beschwerde an drei Minister gesandt. Sie nutzen dabei die Möglichkeiten des Paragrafen 17 im Grundgesetz, wonach jedermann das Recht hat, sich einzeln oder in Gemeinschaft schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die Volksvertretung zu wenden. Die Schreiben richten sich mit jeweils eigenen inhaltlichen Schwerpunkten an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die für Umwelt zuständige Ministerin Svenja Schulze (SPD).

Im an Scheuer gerichteten Brief heißt es unter anderem. dass die von seinem Ministerium formulierten Maßnahmen bei Weitem nicht ausreichen, um die gewünschten CO2-Reduzierungen zu erreichen. "Es ist nicht ersichtlich, wie das vorgelegte Maßnahmenbündel eine derart massive Reduktion der CO2-Emissionen hervorrufen kann. Der Minister wird aufgefordert, "ein deutlich mutigeres und auch nachvollziehbares Programm zu erstellen." Die Oberhaveler schlagen unter anderem vor, das Steuerprivileg für Dieselkraftstoffe aufzuheben und auf Autobahnen ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern einzuführen. Letzteres hat der Bundestag am Freitag auch mit den Stimmen der SPD abgelehnt. In dem Altmaier zugesandten Schreiben wird unter anderem gefragt, bis zu welcher Deichhöhe Küstenschutz in Deutschland wirtschaftlich und technisch noch möglich ist und ab wann "unsere Küstenstädte und -regionen aufgegeben werden". Zudem fordern die Oberhaveler, dass die gesetzlichen Schranken aufgehoben werden, die Zukunftstechnologien wie Energiespeicherung, dezentrale Netztechnologie und alternative Stromerzeugung betreffen.

Hinter der Gruppe Parents 4 Future Oberhavel stehen Eltern aus der Region, die die freitäglichen Proteste von Schülern gegen den Klimawandel unterstützen.