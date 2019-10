Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt bleibt nach der 3:6 (2:3)-Heimniederlage gegen den sechstplatzierten Werderaner FC Viktoria Vorletzter. Beim Gastgeber FC Eisenhüttenstadt waren die Ausfälle von elf Brandenburgliga-erfahrenen Akteuren und damit auch zahlreicher Stammspieler unübersehbar.

Während aus dem Spiel heraus die Offensivkraft sich in Grenzen hielt, leistete sich die umformierte Abwehr regelmäßig grobe Patzer, so dass die Gäste-Spieler oft freie Bahn zum Tor hatten. So konnten sich die Eisenhüttenstädter bei ihrem oft entschlossen herauslaufenden Schlussmann Martin Stemmler bedanken, dass die Torezahl der Gäste nicht zweistellig wurde. Selbst als die Werderaner nach einem Foul von Torwart Jan-Niklas Rauch an Christoph Krüger die Schlussviertelstunde in Unterzahl spielten, konnte der Vorletzte den Tabellensechsten nicht mehr entscheidend unter Druck setzen. Im Gegenteil – die Gäste setzten weiterhin erfolgreich auf ihr effektives Konterspiel, da sich immer wieder Lücken in der Eisenhüttenstädter Defensive auftaten.

Alle drei Tore des Gastgebers waren per Foulstrafstoß gefallen, wobei Maciej Piotr Ossowski den ersten fehlgeschlagenen Versuch sogar wiederholen durfte. Die ersten beiden Elfmeter hatte Alexander Mauch herausgeholt.

"Elf Brandenburgliga-erfahrene Spieler haben gefehlt. Das ist nicht zu kompensieren. Das waren katastrophale Fehler in Überzahl, der Mannschaft hat die nötige Ruhe gefehlt. Das hat nichts mehr mit Brandenburgliga zu tun. Der Auftritt ist ein Spiegelbild der letzten beiden Trainingswochen, was Einstellung und Trainingsbeteiligung betrifft. So halten wir definitiv nicht die Klasse. Auch ich muss mich hinterfragen. Solch eine Situation hatten wir schon mal. Aber so macht es keinen Sinn. Ich will eine Entwicklung sehen. Die vermisse ich. In erster Linie ist das eine Einstellungs- und Willensfrage."

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Johann Krüger, André Beuthel, David Steinbeiß – Piotr Maciej Ossowski, Nico Fischer (85. Dominic Menzel), Hoang Sa Nguyen Ngoc, Hermann Wamba Tsafack, Christoph Krüger – Dominic Günther (66. Ibrahim Ngum), Alexander Mauch

Schiedsrichter: Steffen Seifert (Lübbenau) – Zuschauer: 105