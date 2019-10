Axel Metzdorf

Marrakesch Bei den Judo-World-Championships Veterans in Marrakesch wurde eine Rekordbeteiligung von gut 1200 Judoka aus 51 Ländern registriert – darunter drei Starter aus der Uckermark, die sich mit kämpferisch starken Leistungen vordere Platzierungen sicherten. Die Prenzlauer Judoka Juliane Gleboczyk und Sigmar Klamann konnten einen fünften beziehungsweise dritten Platz erkämpfen, der Angermünder Axel Metzdorf wurde Siebter.

Die Bedingungen in Marrakesch forderten von den Athleten einiges ab, bei 35 Grad wurde auf fünf Tatami in einem riesigen, extra für die WM aufgebauten Zelt ohne Klimaanlage gekämpft. Dies war für die eher unterkühlten Uckermärker eine echte Herausforderung.

Prenzlauer startet zuerst

Am ersten Wettkampftag ging Sigmar Klamann in der Altersklasse M 8 (65-70 Jahre) bis 81 kg auf die Matte. Nach Siegen gegen den Japaner Yasuo Kamiki und den Iren William Lyons stand er im Halbfinale dem amtierenden Vizeweltmeister Gary Forster aus den USA gegenüber.

Der Kampf wurde von beiden Seiten hart um den Griff geführt. In der regulären Kampfzeit fiel keine Entscheidung, sodass im Golden Score (Verlängerung) weitergekämpft wurde. Hier war der Amerikaner etwas aktiver. Klarmann verpasste den Einzug ins Finale knapp. So blieb nur das kleine Finale um Platz 3. Hier wartete der zweite Amerikaner, George Luis van Amson, der bisdahin ein starkes Turnier gekämpft und nach Siegen über den Brasilianer und den Spanier erst am zweiten Japaner scheiterte. Klamann setzte sofort nach Kampfbeginn zum Uchi-mata (Innenschenkelwurf) an und zog voll durch, damit Ippon und die Bronzemedaille.

Angermünder am Tag 2 dran

Zwei Tage später stand Axel Metzdorf in der AK M5 (55-60 Jahre) bis 66 kg nach langer, krankheitsbedingter Wettkampfpause wieder auf der Matte. Verlernt hatte er jedoch nichts. Was fehlte, war die Kondition. Im ersten Kampf gegen den Franzosen Patrice Quemener war Metzdorf so dominant, dass der Franzose in der regulären Kampfzeit schon zwei Shido (Bestrafungen) wegen Inaktivität erhalten hatte, beim dritten Shido erfolgte die Disqualifikation. Für die anschließende Verlängerung (Golden Scoure) reichte die Kondition nicht mehr, um entscheidende Akzente zu setzen. Der Franzose konnte aufholen und nunmehr selbst über drei Shido (Bestrafungen) den Kampf gewinnen. Quemener gewann auch die folgenden Kämpfe und wurde Poolsieger, somit war der Weg in die Hoffnungsrunde für den Deutschen frei. Der erste Kampf in der Hoffnungsrunde gegen Herve Dumas aus Frankreich wurde gewonnen, dann ging es gegen den Franzosen Alain Signoret. Hier bestimmte Metzdorf über lange Zeit den Wettkampf. Folgerichtig wurde der Franzose mit Shido wegen Inaktivität bestraft. Aber mit zunehmender Wettkampfdauer konnte der Franzose aufholen und Metzdorf erhielt zwei Shido. In der Verlängerung musste der Deutsche, der zwei Shido auf der Anzeigetafel hatte, ein höheres Risiko gehen, um den dritten Shido und damit die Disqualifikation zu vermeiden. Ein nicht exakt ausgeführter Angriff nutzte der Franzose zum kampfentscheidenden Konter. Beide Franzosen, gegen die Metzdorf verlor, haben Medaillen erkämpft. Am Ende stand für ihn ein unter diesen Bedingungen respektabler siebter Platz.

Frauenpower zum Schluss

Am letzten Tag der Titelkämpfe gingen dann die Frauen auf die Tatami. Für Prenzlau startete Juliane Gleboczyk in der AK F2 (35-40 Jahre) bis 63 kg und kämpfte ein starkes Turnier, ohne sich selbst zu belohnen, denn am Ende kam sie auf einen undankbaren fünften Platz ein. Nach einer unguten Kampfrichterentscheidung verlor sie den Siegeswillen.