Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) "Sie haben schon mal geschafft, pünktlich zu sein!" scherzt Geschäftsführer Ulrich Gnauck mit den 50 neuen Auszubildenden am Freitagmorgen im Schwedter Asklepios-Klinikum. Die Azubis in der Pflege und Pflegehilfe wurden von der Geschäftsführung, ärztlichen Leitung und Pflegedirektion offiziell begrüßt, bevor sie endlich auf ihre Stationen losgelassen wurden. Unter ihnen fangen auch Jasmin Angelique Leipelt (18) und Erik Steinhauser (19) an. Beide absolvierten zuvor ein Freiwilliges Soziales Jahr, das sie in ihrem Berufswunsch bestärkte.

Jasmin beschäftigt noch, wie sie den Umgang mit dem Tod meistern wird. "In meinem FSJ merkte ich, dass ich gut klar komme, wenn jemand friedlich einschläft. Schwierig ist jedoch noch, wenn sich ein Patient quält." Erik, der ursprünglich Apotheker werden wollte, treiben ähnliche Ängste um: "Ich sorge mich, im Berufsalltag nicht immer für alle da sein zu können. Gerade wenn jemand im Sterben liegt." Trotz ihrer Bedenken sehen sich Jasmin und Erik später als Pfleger auf der Intensivstation. Eine gewisse Ehrfurcht vor dem Tod ist da sicher eine gute Voraussetzung.