Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde (MOZ) Nach einer entsprechenden Verordnung des brandenburgischen Innenministeriums muss die Gemeinde Ahrensfelde ihre Entschädigungssatzung ändern. "Darüber hinaus wollen wir Aufwandspauschalen und Sitzungsgelder anpassen", sagte Fachdienstleiter Michael Kauert in der Sitzung des Hauptausschusses. Das Papier werde zudem einen Anspruch auf Zuschuss für mobile Endgeräte begründen. Damit solle die digitale Arbeit in den politischen Gremien ermöglicht werden, so der leitende Rathausmitarbeiter.

Die Verwaltung rechnet wegen der Technik für eine Wahlperiode zunächst mit einem finanziellen Mehraufwand in Höhe von 30 000 Euro. Dieser Betrag sei bereits für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant gewesen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von fünf Jahren auch rund 22 500 Euro an Druck- und Portokosten eingespart werden können. Letztlich müssten in der Wahlperiode rund 7500 Euro zusätzlich ausgegeben werden.

Die monatliche Aufwandsentschädigung für Gemeindevertreter beträgt laut Satzung 85 Euro. Der Vorsitzende des Gremiums erhält zusätzlich 340 Euro. Demjenigen, der dem Hauptausschuss vorsitzt, werden zusätzlich 280 Euro überwiesen.

Die Aufwandsentschädigungen für die Ortsvorsteher sind unterschiedlich. In Ahrensfelde gibt es 750 Euro, in Blumberg und Eiche jeweils 590 Euro, in Lindenberg 700 Euro und in Mehrow lediglich 250 Euro. Mitglieder der Ortsbeiräte können sich monatlich über 25 Euro freuen. Das Sitzungsgeld liegt bei 13 Euro, sachkundige Einwohner in den Gremien können mit 20 Euro rechnen.

Der Hauptausschuss stimmte dem Entwurf einstimmig zu.