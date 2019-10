Doris Steinkraus

Groß Neuendorf Neutrebbin Gusow (MOZ) Halloween wird erst am 31. Oktober gefeiert. In zahlreichen Gemeinden warten fleißige Helfer jedoch nicht erst auf dieses Datum. Es bleibt den Kindergruppen vorbehalten, die dann kostümiert von Tür und Tür ziehen und ihre Süßigkeitsvorräte auffüllen können. Bereits am Sonnabend starten dafür diverse Kürbisfeste in der Region. So auch in Groß Neuendorf.

Die Mitglieder des Landfrauenvereins Mittleres Oderbruch laden am Sonnabend um 14 Uhr ans Mahschinenhaus nach Groß Neuendorf ein. Um ein tolles Flair zu schaffen, wollen die Landfrauen das gesamte Areal prächtig mit Kürbissen schmücken. Dafür brauchen sie möglichst viele Kürbisse. Wer welche spendieren kann, der wird gebeten, sich beim Verein zu melden (Tel. 015131093519). Beim Fest selbst sollen zudem viele Kürbisse gestaltet werden. Große und kleine Fans können nach Herzenslust schnitzen oder auch Herbstdeko basteln. Dazu gibts Kuchen, Stockbrot und Apfelpunsch.

Kostüme werden prämiert

In Neutrebbin wird ebenfalls schon am kommenden Sonnabend gefeiert. Dort sorgt seit einigen Jahren ein Team Freiwilliger, dafür, dass die Grusel-Party in Gusow echte Konkurrenz bekommen hat. Um 18 Uhr startet am Sonnabend am Friedensplatz der Halloween-Umzug. Viele Neutrebbiner Grundstücksbesitzer haben begonnen, passend zum Fest ihre Häuser und Vorgärten zu dekorieren. Bis zum Sonnabend dürfte noch einiges dazu kommen. Beim Umzug werden auch in diesem Jahr die besten Kostüme wieder prämiert.

Das gilt auch für Gusow, wo der Dorfclub Gusow-Platkow bereits Hunderte Kürbisse geordert, zum Teil selbst angebaut und geerntet hat. Die Mitglieder schnitzen jetzt Kürbisgesichter, die die Straßen zum Festplatz am Bürgerhaus beleuchten werden.Los geht es um 18 Uhr. Es gibt auch wieder eine Gruselwanderung. Die startet um 19 Uhr am Maibaum. Um 17.45 Uhr gibt es ab Platkow einen kostenlosen Shuttle.