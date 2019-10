Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) "Smoke on the Water" von Deep Purple rockt er auf dem Akkordeon, die Trompete spielt er so zuckersüß, dass die Herzen der Damen schmelzen wie Himbeereis in der Sonne. Sven Loichen, der musikalische Tausendsassa – Entertainer, Musikclown und begnadeter Virtuose – bietet im Altstadtstübchen in Altberesinchen zur 39. MOZ-Kneipennacht eine Show, die keine Genre- und Altersgrenzen kennt.

Seinen Auftritt können die Gäste sowohl beim Licht der Fackeln und an knisternden Feuerschalen im Biergarten, als auch in den wohl beheizten Gasträumen des Altstadtstübchens am Leipziger Platz 1 erleben. Wer bei der vergangenen Kneipennacht dabei war, konnte Sven Loichen, seine Trompete und sein Akkordeon dort bereits live erleben.

Die MOZ-Kneipennacht findet am 30. Oktober zum 39. Mal statt. In 13 Lokalen sind 13 verschiedene Bands und Künstler live zu erleben. Die Aftershowparty ist in der Disco Bellevue. Das Frankfurter Brauhaus präsentiert die MOZ-Kneipennacht. Sie wird unterstützt von der Kneipenzeitung, der Sparkasse Oder-Spree, der Stadtverkehrsgesellschaft sowie der Diskothek Bellevue.