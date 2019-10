Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Am kommenden Sonntag wird am Gustav-Seitz-Museum in Trebnitz ein Original-Guß des Bildhauers, die zwei Meter hohe Sklulptur "Die Lauschende", enthüllt. Die Gustav-Seitz-Stiftung hat sie in der Bronzegießerei Barth in Auftrag gegeben. Der Bildhauer Gustav Seitz wirkte in Berlin, siedelte später nach Hamburg über. Die Figur wurde jetzt anlässlich des 50. Todestag von Seitz gegossen. Sie ergänzt den Außenbereich des Museums, der schrittweise zu einem kleinen Museumspark gestaltet wird.

Die Aufstellung am Sonntag um 15 Uhr gehört zum Begleitprogramm der derzeit laufenden Sonderschau "Gustav Seitz und Werner Stötzer. Meister der Figur". Der mehr als 30 Jahre in Altlangsow lebende Werner Stötzer (1931-2010) war Meisterschüler bei Seitz, wurde selbst einer der bedeutendsten Bildhauer der Nachkriegszeit. Erstmals sind Werke beider Künstler in einer Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden auch Arbeiten, die in einer kunstpolitisch brisanten Zeit entstanden. Die Auswahl der Steine, Bronzen und Arbeiten auf Papier von Werner Stötzer erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bildhauerin Silvia Hagen. Sie verwaltet den Nachlass ihres Mannes.

Vor der Enthüllung der Figur liest die Theater- und Filmschauspielerin Simone von Zglinicki aus Texten von Werner Stötzer und zitiert aus Berichten von Wegbegleitern des Künstlers. Die Lesung findet in den Räumen des Archivs für Heilpädagogik neben dem Museum statt.