Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Gut 70 Gäste haben am Sonnabend beim 14. Jahreskonzert der Interessengemeinschaft Singen und Musizieren in der Tonhalle der Hegermühlenschule einen heiter-beschwingten Nachmittag erlebt. Der Auftritt der 17 Frauen und sechs Männer stand unter dem Motto "Im Herzen jung bleibt der, der singt". Und so brauchte es kaum Aufforderungen der musikalischen Leiterin der IG, Renate Hummel, das Publikum zum Mitsingen zu animieren. Ob bekannte Lieder wie "Kein schöner Land", "Hoch auf dem gelben Wagen" und "Wenn ich ein Vöglein wär" oder etwas Unbekanntere wie das russische "Sonne erhellt unsere Welt", nach ein paar Takten stimmten die meisten mit ein. Besungen wurden der Herbst, die Freundschaft und die Schönheit der Erde, wobei in der Moderation von Erika Schulz auch immer ernste Töne einen Platz fanden. So zitierte sie aus der kritischen Rede von Umweltaktivistin Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen und betonte, dass das Engagement der Jugend nur zu unterstützen sei. Besungen wurde auch der Frieden. "Ohne Frieden ist nichts – mit Frieden ist alles", stellte Erika Schulz fest.