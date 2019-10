Anett Zimmermann

Neuenhagen (MOZ) "Gezählt haben wir nicht", sagte Thomas Scheffler, Vorsitzender des Vereins Schloss-Neuenhagen-Insel, am Sonnabendnachmittag im Chronikraum im Bürgerhaus in Neuenhagen, freute sich aber sichtlich über die Resonanz auf den "Tag der offenen Chronik". Schließlich war zum Beispiel Andreas Sult gekommen, der mit seiner Frau seit Mai in dem Bad Freienwalder Ortsteil zu Hause ist. "Wir waren schon ein paar Mal hier", berichtete er und fügte hinzu, dass er sich gern in die Vereinsarbeit einbringen möchte. Als Beispiele nannte er den dritten Teil der Chronik, die die Zeit ab 1945 bis heute beleuchten soll, aber auch kulturelle Veranstaltungen, für die er auch mit Pfarrerin Susanne Heine ins Gespräch kommen möchte. Brunhilde Hoppe freute sich unterdessen über Namen, die der Verein an diesem Nachmittag zu einem Foto erhalten hatte. Michael Schulz überraschte mit Fotos, darunter von der einstigen Waldbühne in Neuenhagen, und Dokumenten seines Vaters, zu denen ein Ausweis für Gemeindevertreter aus DDR-Zeiten gehörte. Die Chronik ist übrigens immer montags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.