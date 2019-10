Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sechs Minuten sind zu kurz, da sind sich Melanie und Benno einig. Dann wirft sie aber ein: "Es kommt darauf an, ob man einen Faden gefunden hat" und er nickt. "Stimmt, ich hatte einen Tisch, da war ich froh, als der Gong geschlagen wurde." Der kleine goldene Gong ist das Zeichen, wenn sechs Minuten Kennenlernzeit beziehungsweise eine Minute Pause vorbei sind. Dann wird rotiert. Auf jedem Tisch steht eine Kerze, das Licht ist gedimmt, die Stimmen gedämpft. Melanie und Benno gehören zu den 30- bis 40-Jährigen, die an dieser Runde Speeddating teilnehmen. Die sieben Frauen sitzen bereits an den Tischen, die sechs Männer ziehen eine Nummer und setzten sich dazu.

Melanies Tisch hat die Nummer 6. Weil die Anzahl der Männer und Frauen nicht identisch ist, sitzt ihr gerade kein Datingpartner gegenüber. Sie faltet den Zettel, auf dem sie sich Notizen über die Gesprächspartner machen kann, und erzählt: Sie möchte Menschen kennenlernen, hofft auf jemanden, der zum eigenen Leben passt und ihr Herz anspricht. "Das hat man ja heutzutage nicht mehr, dass dir jemand auf der Straße mit Interesse ins Gesicht schaut", sagt sie. Unglücklich ist sie über die Partnersuche im Internet. "Oft sind die Leute sehr aufdringlich und verschicken spätestens mit der zehnten Nachricht Nacktfotos", erzählt sie. Das Speeddating im Mikado – passenderweise im Kontaktcafé – sei jedoch "total entspannt".

Weil sie mit ihren 37 Jahren nicht sicher war, ob ihr die 30- bis 40-Jährigen nicht zu jung sind, meldete sie sich auch in der Gruppe 40 bis 50 an. "Da gab es einen 47-Jährigen, den ich durchaus interessant fand", sagt sie lächelnd. "Er führt das Leben, in dem ich ganz gerne mal ankommen möchte." Themen in den sechsminütigen Gesprächen seien zum Beispiel Beruf, Freizeit, Interessen, Familie und Zukunft.

Melanie wurde zwar in Frankfurt geboren, wohnt mittlerweile aber in der Nähe von Wolfsburg. Für den Richtigen zurückzuziehen, käme zwar prinzipiell in Frage. Lieber wäre ihr aber, sich in der Mitte zu treffen und "etwas Gemeinsames zu finden". Auf das Speeddating kam sie, weil sie einen Teil ihres Urlaubs in Frankfurt verbringt und hier nach Veranstaltungen suchte.

Genauso wie sie macht auch Benno zum ersten Mal mit. Der hat sich einen Kumpel zur Verstärkung mitgebracht. Beide finden: "Live ist am besten." Auch der 38-Jährige hat bei der Suche nach einer ernsten Bindung online schlechte Erfahrung gemacht und ist überzeugt: Hinter den meisten Profilen in solchen Portalen stecken Männer oder Computerprogramme. Zwar war er vor der Veranstaltung nervös, weil er nicht wusste, was ihn erwartet. Aber er und Melanie merken: Viele der Teilnehmer sind aufgeregt. Der Sekt, der auf einigen Tischen steht, hilft dabei etwas.

Es ist das siebente Speeddating des Vereins Kunstgriff und das erste in Simon Bethges Händen, der die Veranstaltung von Daniel Fochtmann übernommen hat. Mit dem Auftakt und 27 Teilnehmern – 13 Männer und 14 Frauen – in drei Runden ist er zufrieden: "Wir haben dem Singleleben in Frankfurt neuen Schwung verpasst und am Ende in viele zufriedene Gesichter geschaut."

Warten auf eine E-Mail

Zum Schluss gibt jeder einen Zettel ab. Aus dem geht hervor, mit welchen Gesprächspartnern weiterer Kontakt gewünscht ist. Hat diese Person das ebenfalls so angekreuzt, kommt eine E-Mail. "Bei zwei, drei Männern würde ich mich tatsächlich freuen, wenn die sich melden", so Melanie. "Ich gucke sowieso ständig in meine E-Mails", sagt auch Benno, der aus der IT-Branche kommt. "Ich werde das im Auge behalten", kündigt er an und schaut dabei auf seine Uhr – eine Smartwatch, die auch seine Mails anzeigt.