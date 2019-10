Wolfgang Gumprich

Gransee Rund 360 Enten, Gänse, Tauben, Hühner und Kaninchen gab es am Wochenende bei der 23. Kreisschau der Rassegeflügel- und -kaninchenzüchter zu bestaunen. Und so nutzten auch der Granseer Sebastian Beil und seine Kinder Alexander und Magdalene das herbstlich angenehme Wetter zu einem Besuch der Ausstellung in der ehemaligen Feuerwache. "Meine kleine Tochter ist verrückt nach Tieren, mein Sohn hat ein Kaninchen", erklärt der Vater. Am Vormittag hatten bereits Amtsdirektor Frank Stege und Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) die Ausstellung eröffnet.

Schon am vergangenen Freitag hatten drei Preisrichter ihre Urteile über die Oberhaveler Zuchtergebnisse ausgesprochen. Die Bundesmedaille für Rassegeflügel sowie den Landesverbandsehrenpreis erhielt Wolfgang Arndt. Der Landesverbandsehrenpreis für Jugendliche ging an den Züchter Leon Schulz. Außerdem gab es Ehrenpreise des Granseer Amtsdirektors: In der Kategorie Tauben ging er an Jürgen Pohle, für seine Zuchtergebnisse bei Hühnern wurde Andreas Nagel ausgezeichnet, Michael Schulz für seine Kaninchen.