Zuverlässige Truppe: Beim Jahresempfang der Feuerwehr Letschin am Sonnabend im Haus Lichtblick wurden diese Frauen und Männer befördert bzw. erhielten die Medaille für treue Dienste in verschiedenen Stufen. © Foto: Doris Steinkraus/MOZ

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Der Name beinhaltet in sich einen Widerspruch: Es sind freiwillige Feuerwehren, die aber Pflichtaufgaben erfüllen, machte Letschins Bürgermeister Michael Böttcher beim Jahresempfang der Wehren am Samstagabend im Haus Lichtblick deutlich. Wenn die Frauen und Männer ausrücken, um Brände zu löschen, Menschen in Not zu helfen, Bäume von den Straßen räumen oder bei Unfällen zu unterstützen, dann müssten sie militärähnlichen Vorgaben folgen. "Es ist effektives und kompetentes Handeln notwendig", betonte Böttcher. Es wäre unvorstellbar, wenn am Einsatzort erst diskutiert würde, wer was macht.

Ausbildung kostet Freizeit

Das Rüstzeug für ihr verantwortungsvolles Tun erhalten die Frauen und Männer in den regelmäßigen Schulungen, die für alle Pflicht sind. Eingeschlossen sei das Vertrautmachen in neue Regelungen und moderne Technik. All das erledigen die Mitglieder der Ortswehren in ihrer Freizeit. Böttcher dankte ihnen dafür, schloss auch die Familienangehörige ein. Die Gemeinde schaffe ihrerseits die Voraussetzungen, damit die Einsatzkräfte auch agieren können. In diesem Jahr wurden unter anderem Mittel für 20 neue Funkmeldeempfänger, für Flachspiegelbrunnen sowie für ein neues Einsatzfahrzeug in Sophienthal bereitgestellt. Weitere Investitionen seien nötig, um für die Zukunft gerüstet zu sein, auch bei den Gerätehäusern. Man werde dabei um veränderte Strukturen nicht herum kommen, da die Zahl der Einsatzkräfte schwindet, so Böttcher. Erste Modelle würden sich bereits bewähren, wie die Zusammenarbeit der Wehren Kiehnwerder, Sietzing und Klein Neuendorf, Sophienthal und Letschin sowie Gieshof und Neubarnim zeige.

Auch Gemeindebrandmeister Ralf Karaschewski sprach das Thema Personal an. "Tatsache ist, dass schon jetzt nicht mehr alle alarmierten Wehren ausrücken können", sagte er. Der flächendeckende Personalmangel sei vom Gesetzgeber bisher unzureichend berücksichtigt worden. Die Alternative – eine Berufsfeuerwehr – sei finanziell nicht umsetzbar. Die Nachwuchsgewinnung bleibe deshalb Kernaufgabe.

Medaillen und Beförderungen

Guido Grienitz berichtete stellvertretend für Jugendwart Christian Zupp, dass derzeit 32 Mädchen und Jungen von zwölf Frauen und Männern betreut werden. Mit Zeltlager, dem erstmals durchgeführten Naturprojekt (Storchennestbau in Groß Neuendorf sowie Nistkastenbau im Park Wollup), die Teilnahme an den Kreismeisterschaften im Feuerwehrsport oder Kanutouren würden Angebote geschaffen, um den Nachwuchs zu begeistern. Ein Höhepunkt sei zudem das Fest zum zehnjährigen Bestehen der Jugendwehr gewesen.

Klaus-Peter Püschel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, machte deutlich, dass die Wehren 2018 und 2019 an ihre Belastungsgrenzen gekommen sind. Die Letschiner wurden in die Brandschutzeinheit MOL aufgenommen, waren auch zu Einsätzen in Jüterbog und in der Lieberoser Heide. All das könne nicht genug gewürdigt werden. Im Anschluss gab es Beförderungen und wurden Medaillen für treue Dienste verliehen.