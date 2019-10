René Matschkowiak

Frankfurt/Słubice Stehenden Applaus gab es Sonnabendabend beim Frankfurt-Słubicer Festival für moderne Kunst "Labirynt". Kamil Kamelita hatte die Zuschauer in der Friedenskirche auf seinem Xylofon regelrecht verzaubert. Die altehrwürdige Kirche bot für seine musikalische Performance den perfekten Ort, ebenso für Detlef Schweigers "kreuz spectrale" aus Hunderten CDs, die in allen möglichen Farben schimmerten. Kurz zuvor, im Packhof, lobte Birgit Boßdorf das Kunstfestival mit seinen vielen Ausstellungen an verschiedenen Orten. "Es ist wirklich vielfältig, man muss nur aus der Haustür gehen und bekommt Weltkunst geboten". Kustos Armin Hauer war im Packhof zwar beruflich unterwegs, weil zum zweiten Mal das brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst Räume zur Verfügung stellte. Einen Eindruck vom Festival machte er sich natürlich trotzdem. "Faszinierend, wie vielfältig und vielgestaltig sich das ‚Labirynt’ mit unserer Gegenwart beschäftigt", lobte er.

Im Vorfeld lud das Kunstfestival zum Mitmachen ein, mit seiner Akademie, die Besucher Michael Clasen schon seit 2011 besucht. Am Sonnabend wurden in der Volkshochschule die Ergebnisse der Workshops gezeigt. "Ich fotografiere gern und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Künstlern haben mich konzeptionell auf die nächste Ebene gebracht", so der Frankfurter.

"Das Niveau ist fast nicht mehr zu toppen", sagte Gründer Jerzy Olek am Rande des Festivals. Gerade das allerdings bereite ihm etwas Sorge. "Irgendwann ist bei solchen Festivals, wie auch bei der Biennale in Venedig oder Documenta in Kassel, der Höhepunkt erreicht. Dann besteht die Gefahr, dass es schlechter wird." Deswegen soll nach dem "Labirynt" mit den Organisatoren Anna Panek Kusz und Michael Kurzwelly über die Zukunft des Festivals diskutiert werden. "Natürlich soll das Festival weiter bestehen", versicherte er.

Verdienstkreuz weitergegeben

"Mit dieser derzeitigen Größe sind wir organisatorisch, aber auch finanziell, an unserer Grenze", bestätigte auch Kurzwelly. Mit etwa 100 Künstlern sei der Aufwand immens, obwohl alle Künstler ohne Honorar mitmachen. Insgesamt war er mit dem Zuschauerzuspruch zufrieden. Auch das Objekt in der Robert-Havemann-Straße, das als interkulturelles Zentrum im Gespräch ist, sei ein toller Ausstellungsort gewesen.

Am Sonntag ging das Festival mit einem Happening in Urad zu Ende, bei dem Kurzwelly sein kürzlich erhaltenes Bundesverdienstkreuz symbolisch als Dankeschön an viele Słubfurter Weggefährten wie etwa an Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum, weitergab.