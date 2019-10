Oliver Schwers

Melzow (MOZ) Zügig flitzen Frischlinge ihrer Bache an einem Sommerabend hinterher. Eine Kamera schießt ein Foto von der Familie. Mit prächtigem Geweih lässt sich ein Rothirsch von voller Statur ablichten. Zwei Widder wetzen durch den Schnee. Ein Fuchs hat einen Dachs im Auge, zieht sich dann aber vor dem respekteinflößenden Damwild zurück und sucht das Weite.

All diese Situationen spielen sich täglich direkt auf der Autobahn 11 ab. Doch eben nicht auf der Fahrbahn, sondern darüber. Seitdem die Grünbrücke am Melzower Forst 2014 in Betrieb genommen wurde (die zweite im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin), herrscht hier ein reges Treiben. Von der Maus bis zum Keiler, vom entlaufenen Hund bis zum Feldhasen nutzen die unterschiedlichsten Waldbewohner diese bequeme Verbindung, um von einer Seite zur anderen zu wechseln. Und ohne dabei überfahren zu werden.

Durchschnittlich 14 Besuche pro Tag hat eine fest installierte Videoüberwachungsanlage registriert. 14 Tierarten – einschließlich Kranich – ließen sich ablichten. Am meisten und mit Abstand ist Damwild unterwegs, gefolgt von Rehwild, Feldhasen und Schwarzwild. Innerhalb des Erfassungszeitraums von zwei Jahren kam nur eine einzige Katze vorbei.

Für Kornelia Dobiáš vom Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde ist die langjährige Aufzeichnung des Tag-und-Nacht-Treibens wie ein Fernseh-Blick ins Wildtierleben. Und es geht nicht immer so friedlich zu wie zwischen Dam- und Rehwild. Schon die Hasen kämpfen nachts gegeneinander. Ein alter Rehwildbock vertreibt einen jungen von der Brücke. Ein Widder verfolgt einen Damhirsch, der sich anschließend zur Wehr setzt. Und eine Bachstelze hat sich gar das Kameragehäuse als Nistplatz ausgesucht.

Doch offenbar kommt die Überquerung so gut an, dass sich die Tiere sogar länger hier aufhalten, äsen und nur langsam weiterziehen. Sie haben offenbar nur wenig Angst. Lediglich sieben Prozent der Tiere sausen im Galopp drüber hinweg. "Auf keiner anderen beobachteten Grünbrücke in Brandenburg gibt es einen so großen Anteil an vertraut wirkenden Wildtieren", so die Einschätzung von Kornelia Dobiáš. Möglicherweise liegt das daran, dass hier weniger Menschen unterwegs sind. Oder an der zielgerichteten Bepflanzung.

Seit dem Bau der Brücke haben sich die Wildunfälle in diesem Bereich deutlich reduziert, kommen aber trotz Einzäunung der Autobahn immer noch vor. Hauptverursacher ist der Dachs.

Rund 14 Kilometer südlich folgt schon die nächste Wildbrücke bei Pfingstberg. Hier sind die Tierzählungen inzwischen abgeschlossen worden.