Elke Lang

Beeskow Den ersten Applaus erhielt am Sonnabend zur Fontane-Ehrung in der Beeskower Marienkirche Kantor Matthias Alward, als er zugab: "Wir Beeskower haben es nicht so einfach mit diesem Dichter." Er zitierte dessen Aussage "Beeskow ist nicht so schlimm, als es klingt" und berichtigte sogleich: "Beeskow war damals schon schön und ist heute noch schöner".

Danach zog er sich hinter das Tonmischpult zurück und überließ den "literarischen Spaziergang mit kulinarischer Beilage" dem Schauspieler Gunter Schoß und dem Gitarristen Frank Fröhlich.

Der Musiker war bereits vor zwei Jahren mit dem Lutherprogramm "Frauen soll man loben" in Beeskow gewesen, damals mit Anne Schierack. Mit ihr gemeinsam kochte er auf der Bühne ein Süppchen, welches im Publikum ausgeteilt wurde.

Diesmal hatte er Gunter Schoß mitgebracht, und es ging wieder um Essen und Trinken, diesmal aber typisch brandenburgisch mit viel Wassergetier: Schlei, Hecht und Karpfen, aber auch Hummer und Krebse. Fontane speiste dabei in allen Gesellschaftsschichten: großbürgerlich, beim Adel, in Clubs und auch im Spreewaldwirtshaus der Wirtin Frau Schenk idyllisch unter einem Holunderbaum. "Fisch muss schwimmen", wusste auch der Dichter und ließ ihm in heiterer Gesellschaft das Vergnügen.

Lernen und lachen

Diese Heiterkeit vermochte Gunter Schoß bestens auf das Publikum zu übertragen. Immer wieder wurde herzlich gelacht und geschmunzelt. Man konnte sogar etwas lernen, zum Beispiel, wie Hecht mit Spreewaldsoße zubereitet wird. Dabei brillierte der Schauspieler mit einem Redemarathon, und zwar so schnell, dass er verschmitzt zugab: "Das war nicht zum Mitschreiben."

Den literarischen Teil des Programms hatte Schoß aus Reimen, Gedichten, Geschichten, Romanen und Briefen von Fontane ausgewählt. In einem Brief zum Beispiel schildert er, wie Träger mit Proviantkörben eine mehrtägige Schiffsreise vorbereiteten. Man konnte nur staunen, wie viele Flaschen von welchen Getränken an Bord kamen. Der Dichter zählte sie alle auf. Bei den einhundert zusätzlichen Kleinigkeiten kapitulierte er und nannte schalkhaft nur eine Muskatnuss.

Nicht nur die kulinarischen Speisen waren Fontane wichtig. Im Roman "Der Stechlin" wird "das Dinieren selbst zum Gegenstand des Gesprächs", wie der Schauspieler erklärte.

Dabei blieben aber die Speisenden nicht stehen, sondern warfen gesellschaftliche Fragen auf: Welche Revolutionen sind an dem 150-jährigen Mooskarpfen schon vorübergegangen? Wie verhält sich der Stechlin-Karpfen, wenn der Rote Hahn kräht?

Zwischen den Genres

Immer wieder erklang zwischen den Textvorträgen Gitarrenmusik, und auf die Frage, ob die Veranstaltung eine Lesung oder ein Konzert sei, hatte der Kantor die einfache Antwort: Es ist eine Konzertlesung.

Was Frank Fröhlich beitrug, war keinesfalls nur einfache Begleitmusik. Aus einfachen Strophenliedern, etwa dem Wiegenlied "Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht" von Johannes Brahms zu "Draußen unter dem Holunderbaum" von Fontane, machte er mit zum Teil rhythmisch akzentuierten Variationen kunstvolle eigene Kompositionen. Ebenso verfuhr er mit dem schlichten Volkslied "All mein Gedanken, die ich hab", mit dem "Liebestraum von Liszt und dem "Soldatenmarsch" von Schumann. Letztlich musste sich selbst Beethovens "Freude schöner Götterfunke" seiner Improvisierleidenschaft beugen.