dpa

Potsdam (dpa) Berliner und Brandenburger können sich bis Ende der Woche auf goldene Herbsttage ohne Regen freuen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet die neue Woche niederschlagsfrei und zeitweise sonnig.

Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in der Prignitz und bis zu 22 Grad in der Lausitz. Der Dienstag soll ebenfalls trocken bleiben, die Maximalwerte steigen auf 16 bis 19 Grad an. Viel Sonnenschein und voraussichtlich 15 bis 18 Grad erwarten die Meteorologen am Mittwoch. Wie auch in den Vortagen soll es nicht regnen. Auch am Donnerstag kann es laut DWD überall in Berlin und Brandenburg Sonnenschein geben.