Rathenow (MOZ) Zwei Pfarrer gibt es in der evangelischen Sankt-Marien-Andreas-Gemeinde Rathenows. Durch Jens Greulich ist die zweite Pfarrstelle seit 1. Oktober wieder besetzt.

Am Sonntag wurde er während eines Festgottesdienstes in der Lutherkirche in die Tätigkeit feierlich eingeführt. Das hatte Superintendent Thomas Tutzschke übernommen. Der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Olaf Enders, sprach anschließend ein Gruß- und Willkommenswort. Sodann hielt Pfarrer Greulich die Predigt über den Psalm Nr. 1, in dem ein Mensch als glücklich beschrieben wird, der Gottes Gesetze einhält.

Jens Greulich ist inzwischen auch Mitglied im Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Laut dessen Vorsitzenden, Heinz-Walter Knackmuß, gab es 2019 bislang 14 Neuaufnahmen. Darunter war auch Matthias Lippert aus Saarlouis, dessen Großvater Willi Horst Lippert bis 1945 in Rathenow als Künstler wirkte. Die Statue einer jungen Frau vor dem Rathenower Krankenhaus stellt seine Großmutter Hertha Alma Lippert dar.