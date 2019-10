Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das erste Tor für die Gäste aus Frankfurt hätte in der dritten Minute fallen müssen – Sandro Henning schoss über den Kasten. "Wir hatten in der ersten Halbzeit fünf hundertprozentige Chancen. So stand Paul Karaszewski sechs Meter zentral vor dem Tor, traf aber nicht." FCF-Trainer Jan Mutschler hat nach dem 8. Spieltag erneut keine Mühe, vielversprechende Möglichkeiten seiner Elf aufzuzählen, darunter die Szene, als vier Doppelpässe den Ball zum Elfmeterpunkt des Gegners brachten, doch Falkensees Torhüter Kai Spangenberg den letzten Schuss parierte.

Einzig Marcel Georgi glückte der erfolgreiche Abschluss. John Lukas Sauer war auf der linken Seite durchgelaufen, hatte zu Steven Frühauf gepasst, der den Ball einhakte und zu Georgi leitete. Der beförderte die Kugel in die linke obere Ecke (12.). Die Gastgeber traten dennoch selbstsicher auf, auch wenn sie ab der 26. Minute in Unterzahl spielten. Jorge Esteban Sierra Mateus bekam Gelb-Rot. "Das war unglücklich. Er hat wohl eine Geste des Schiedsrichters falsch verstanden", zeigt Mutschler Mitleid.

Nach der Pause vereitelte Torwart Marvin Benno Lähne den Ausgleich. "Der Gegner hatte einen langen Ball gespielt, wir wirkten hinten unsortiert und Falkensees Stürmer Kuba-Siala Vulu kam allein vors Tor", schildert Mutschler diese Szene. Insgesamt sah er aber allen Grund zu loben. "Wir haben den Ball hinten routieren lassen und ihn diagonal immer wieder gut verteilt."

Dass es den Frankfurter selten gelingt, ihre Chancen in Treffer umzumünzen, sieht der Trainer gelassen. "Erst mal muss man zu den Chancen kommen. Das machen die Jungs gut. So lange wir gewinnen, ist alles gut." Das war gegen den Tabellenletzten, der zum sechsten Mal in Folge verlor, in der 72. Minute klar. Eingeleitet wurde das 2:0 durch Robin Grothe, der zwei Gegner ausspielte und den Ball an Maik Frühauf weiterleitete. Dessen Schuss traf den Torwart. Der Ball rollte zu Artur Aniol, der nachlegte.

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Leon Herzberg, Sebastian Lawrenz, Hendrik Haack, Erik Huwe – Sandro Henning (46. Tobias Fiebig), Paul Karaszewski, Maik Frühauf, John Lukas Sauer (61. Robin Grothe) – Steven Frühauf (57. Artur Aniol), Marcel Georgi – Zuschauer: 85