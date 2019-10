Gunnar Reblin

Gransee (moz) Das Zweitliga-Team des SV Lindow-Gransee bleibt eine Wundertüte in der noch jungen Saison. Die Volleyballer um Trainer Peter Schwarz haben sich erneut auf dem einst sicheren Heimparkett düpieren lassen. Aufsteiger TuS Mondorf bejubelte am Sonnabend einen 3:2-Tiebreaksieg. Sie schnupperten gar am ganz großen Coup, denn die Nordrhein-Westfalen hatten sich bereits eine 2:0-Satzführung (-23, -21) erspielt. Es knirschte gewaltig im Spiel der Lindow-Granseer. Im ersten Satz zerrte der Gast in der Crunchtime vom zuvor erspielten Fünf-Punkt-Polster. Das Team von Trainer Anastasios Vlasakidis wirkte extrem fokussiert, spielte gradlinig. Lindows Coach Schwarz musste wechseln: es traf Paul Boock und Ole Schwarmann. Im dritten Satz kamen die Gastgeber erst richtig ins Match, eine durchgehende Führung (10:6, 21:14) beruhigte Spiel und Nerven. 25:17, 25:18: Lindow-Gransee riss seine Fans noch einmal mit. Im Tiebreak war der Aufsteiger Mondorf jedoch wieder am Zug: 3:0, 7:2. Ernüchterung machte sich breit. Schließlich ging der fünfte Durchgang mit 15:12 an die Gäste.

Vielleicht spukte den Lindow-Granseern doch schon der Pokalkracher gegen Neustrelitz am kommenden Sonntag im Kopf rum.

Lindow-Gransee: Schlag, Pomerenke, Stadie, Binder, Kapusniak, Hafemann, Adamowicz, Galiao, Schwarmann, Boock, Göbert