Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen am Wochenende auf dem Oranienburger Herbstfest hat der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Das erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag. Zugleich kündigte sie eine erhöhte Polizeipräsenz bei der Oranienburger Lichternacht am kommenden Freitag an.

"Wir können weder ein ausländerfeindliches noch ein anderes politisches Motiv für die Auseinandersetzungen ausschließen", erklärte Polizeisprecherin Röhrs die Ermittlungen durch den Staatsschutz. Ein konkreter Anlass für die Schlägereien, bei denen fünf Menschen verletzt und anschließend ärztlich versorgt wurden, sei bislang noch nicht erkennbar. "Wir stehen noch ganz am Anfang und ermitteln offen in alle Richtungen", erklärte Röhrs.

Rund 50 Menschen waren am Samstagabend mit Flaschen, Steinen und Stangen aufeinander losgegangen. Bei den Beteiligten soll es sich um Einheimische auf der einen Seite und Migranten auf der anderen gehandelt haben.

Rund 120 Polizisten, die zum Teil aus Berlin angefordert wurden, mussten auf der Kirmes für Ordnung sorgen. Die Streithähne wurden zum Teil von Beamten aus der Stadt eskortiert. Ein 20-Jähriger wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Nicht bestätigen konnte die Polizei Gerüchte, dass sich die Gruppen für die Prügelei verabredet haben sollen. Bereits am Freitag soll es auf dem Rummel eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gegeben haben, die dann am Sonnnabend erneut aufeinander getroffen seien. "Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich einige Verstärkung mitgebracht haben."

Beunruhigt zeigte sich die Polizei am Montag über Gerüchte, wonach es über die sozialen Netzwerke Verabredungen zu Racheakten auf dem Fest geben soll. "Selbstjustiz ist keine Lösung", sagte Dörte Röhrs. "Für die Ermittlungen und mögliche Konsequenzen sind allein Polizei und Justiz zuständig", betonte sie. Die Polizei werde in den kommenden Tagen verstärkte Präsenz beim Herbstfest zeigen. Mit dem Veranstalter des Rummels gebe es bereits Gespräche über stärkere Sicherheitsvorkehrungen geben. Diese werden Besucher der Oranienburger Lichternacht wohl auch am kommenden Freitag bemerken, wenn nicht nur bei der Kirmes vor dem Schloss, sondern auch in der Bernauer Straße zwischen Schloss und Bahnbrücke an der Stralsunder Straße gefeiert werden soll. "Unsere Beamten werden stärkere Präsenz als normalerweise zeigen", sagte die Polizeisprecherin. Das Herbstfest dauert noch bis zum 27. Oktober.