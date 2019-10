Annika Heuer

Falkensee Durch den Beginn der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen auch im Umkreis von Falkensee. Allein am letzten Wochenende verzeichnet die Polizei drei Meldungen, alle von Einfamilienhausbewohnern. Die Geschädigten waren bei keinem der Einbrüche zuhause. Eine Einschätzung des Sachschadens steht aus, in allen Fällen blieben die Täter unerkannt. Sie versuchten entweder eine Tür oder ein Fenster aufzuhebeln. In der Freiburger Straße in Falkensee gelang es ihnen durch die Eingangstür. Das Eindringen in ein Haus im Amselsteig in Schönwalde-Siedlung glückte durch das Aufhebeln der Terrassentür. Beim Einbruch in der Bahnstraße in Brieselang lösten die Täter beim Öffnen eines Fensters eine Alarmanlage aus. Augenscheinlich wurde bei keinem der Fälle etwas entwendet.