OGA

Oberhavel (MOZ) In Oberhavels Wäldern sprießen weiterhin die Pilze. Sie locken aber nicht nur Sammler an, sondern auch Diebe.

So wurde einer 50-jährigen Frau am Sonntag zwischen 14.15 und 15.45 Uhr die Handtasche aus ihrem Skoda Octavia gestohlen, den sie für einen Spaziergang am Wald zwischen Summt und Zühlslake abgestellt hatte. Aufbruchspuren am Fahrzeug hinterließen die Diebe nicht. Die Polizei gab den Schaden mit rund 200 Euro an.

Bereits am Freitag zwischen 12.30 und 13.45 Uhr wurde am Berliner Weg zwischen Schmachtenhagen und Wensickendorf ein am Wald abgestellter BMW aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden nach Polizeiangaben diverse Gegenstände gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 15 000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. Bereits zu Beginn der Pilzsaison hatte die Polizei vor Dieben in den Wäldern gewarnt und an Autofahrer appelliert, keine Wertgegenstände in ihren abgestellten Wagen zu hinterlassen.