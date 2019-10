Judith Melzer-Voigt

Wulkow (MOZ) Der Oldiebasar in Wulkow ist seit Jahren ein Besuchermagnet. Tausende Gäste und hunderte Händler werden auch dieses Mal am 8. und 9. November im Neuruppiner Ortsteil erwartet. Doch es gibt ein Problem: Noch immer baut der Landesbetrieb Straßenwesen an der Ortsdurchfahrt im Dorf. Die Bundesstraße 167 wird dort seit Monaten komplett erneuert. Derzeit wird der letzte Abschnitt der Straße in Richtung Alt Ruppin aufgebaut. Anfang November soll diese Baustelle noch immer bestehen – kilometerlange Staus wären somit programmiert.

Die Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft Neuruppin (EAN) organisiert seit Jahren die Großveranstaltung. Laut deren Geschäftsführer Ralf Perschnick soll sich die Situation zum Oldiebasar wenigstens etwas entspannen: "Nach unserem Kenntnisstand soll die jetzige Bauphase bis zum 31. Oktober abgeschlossen sein", sagte er am Montag. Damit ist das Vorhaben aber noch nicht beendet: "Die Parkstraße soll anschließend zur Einbahnstraße werden", erklärt der Geschäftsführer. Damit sei zumindest die Zufahrt zum Oldiebasar gewährleistet. "Aber eine Ampelregelung wird es auch dann noch geben", so Perschnick.

Für die Fans des Basars werden sich Weg und Wartezeit aber dennoch lohnen: Angeboten werden auch in diesem Jahr wieder viele Fahrzeugteile, ganze Fahrzeuge, Literatur zum Thema und Sammlerstücke.