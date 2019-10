MOZ

Bietikow Einen VW Golf versuchten Polizisten am Freitag gegen 3.50 kurz vor dem Ort Bietikow zu stoppen, um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Statt das Stoppzeichen der Beamten zu beachten, gab der Fahrer aber Gas und suchte sein Heil in der Flucht durch die Nacht. In der Ortschaft Bietikow kam das viel zu schnell fahrende Auto dann von der Straße ab und fuhr sich im unbefestigten Untergrund fest.

Fahrer und Beifahrer sprangen aus dem Golf und flüchteten zu Fuß weiter. Den Fahrer konnten die Polizisten kurz darauf stoppen und fassen. Der 34-Jährige war für die Beamten kein Unbekannter. Er verfügte nicht über einen Führerschein. Ein Alkoholschnelltest zeigt 0,23 Promille und der Manns stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei der Durchsuchung des VW fanden die Beamten ebenso Gegenstände plus Werkzeuge, die für Einbrüche verwendet werden können. Ob es entsprechende Zusammenhänge gibt, das prüft nun die Kriminalpolizei. Der 37-jährige Täter muss ich nun für die diversen Delikte verantworten. Nach dem flüchtigen Beifahrer wird noch gefahndet.