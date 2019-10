Annika Heuer

Dallgow-Döberitz Ein Unfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Freitag auf der B5 Höhe Havelpark. Der Fahrer war aus bisher ungeklärten Gründen mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Der VW Golf überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Trotz allem wurde der 20-jährige Fahrer glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden. Die Unfallstelle musste kurzzeitig voll gesperrt werden, was einen erheblichen Rückstau zur Folge hatte.