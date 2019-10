MOZ

Wandlitz (MOZ) Ein offensichtlich alkoholisierter Mann ist in einer Tankstelle in Wandlitz zusammengebrochen und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 53-Jährige am Sonntag gegen 13.40 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Prenzlauer Chaussee gekommen. Eine Reanimation blieb erfolglos, der Notarzt konnte nur den Tod des Mannes feststellen. Nach jetzigem Erkenntnisstand könne ein Einwirken anderer Personen ausge-schlossen werden, so ein Polizeisprecher.