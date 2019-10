Bärbel Kraemer

Bad Belzig Zu Harry Potter, Pippi Langstrumpf und dem Räuber Hotzenplotz hat sich in den Bücherregalen der Bad Belziger Stadtbibliothek der kleine Drache Theodor gesellt.

Mädchen und Jungen aus dem Dippmannsdorfer "Paradieshort" des Kinderfördervereins Wir e.V. hatten sich dorthin auf den Weg gemacht, um die von ihnen verfasste Theodor Trilogie von Kindern für Kinder persönlich an Bibliothekarin Ines Eschholz zu übergeben.

Im Anschluss an die Übergabe der drei Bücher - "Theodor erklärt Kinderrechte", "Theodor erklärt bedrohte Tierarten in unserer Heimat" und "Theodor erklärt Omas Lieblingsrezepte" - waren die Kinder zu einer Entdeckungsreise durch die Bibliothek auf der Burg Eisenhardt eingeladen.

Als sie sich wieder verabschiedet hatten, inventarisierte Ines Eschholz die Bücher, die fortan den Bestand der Ausleihe bereichern. Mit der Bücherspende an die Bibliothek wollen die Kinder aus dem "Paradieshort" anderen Kindern eine Freude bereiten und hoffen, dass die Leser Gefallen an ihren Theodor-Büchern finden.

Worum geht es in ihnen? Band 1 erschien 2017. Er trägt den Titel "Theodor erklärt Kinderrechte". Für das Buch bearbeiteten die Paradieshort-Kinder sechs Rechte, die ihnen besonders wichtig erschienen und setzten sie spielerisch, kreativ und unzensiert in Bild, Ton und Aktionen um. Zeitgleich entstand die Idee eines Hortmaskottchens. Weil es mutig sein sollte, schenkten sie ihm einen Drachenkopf. Flügel von einer Fledermaus bekam er zur Orientierung. Außerdem die Arme eines Affen, damit er sich immer gut festhalten kann und die Beine eines Bären. Stärke symbolisierend. Aus diesen Gedanken entstand das Grünkopf-Drachenaffen-Fabelwesen mit Namen Theodor, welches Birgit Kaiser von der Stoffbären Manufaktur in Schlamau verwirklichte. Im Jahre 2017, der "Paradieshort" wurde zehn Jahre alt, schlug damit auch die Geburtsstunde des Hortmaskottchens Theodor, der als Erzähler durch die Bücher führt und der natürlich auch zur Übergabe am Donnerstag mitgenommen wurde.

Band 2 folgte nur ein Jahr später, 2018. Er trägt den Titel "Theodor erklärt bedrohte Tierarten in unserer Heimat". Für das Buch hatten sich die Mädchen und Jungen über ein Jahr mit bedrohten Tierarten vor der eigenen Haustür befasst. Dafür erhielten sie den Jugend-Umwelt-Preis 2018 des Landkreis Potsdam-Mittelmark. Im Buch ist das Jahresprojekt dokumentiert und durch Theodor - der stellvertretend für die Kinder spricht - erklärt.

Band 3 mit dem Titel "Theodor erklärt Omas Lieblingsrezepte" liegt seit einigen Monaten vor und enthält ausgewählte Koch- und Backanleitungen. Für dieses Buch hatten die pfiffigen Hortkinder eine Rezeptsammelbox in ihrem Familiencafé "Blubberlutsch Ilse" - unter dem Dach des "Paradieshortes" - aufgestellt, und sammelten dort Lieblingsrezepte, die natürlich auch schon nachgekocht beziehungsweise gebacken wurden. Mit so großer Freude, dass zwischenzeitlich die Arbeitsgemeinschaft Backen und Kochen daraus entstand.

Die Grafikdesignerin Andrea Reichmann gestaltete wiederum das Layout der Bücher und unterstützte die Kinder damit aktiv bei der Verwirklichung ihrer Buchidee.