Sandra Euent

Falkensee (MOZ) In der Falkenseer Rotkehlchenstraße ist in der Nacht auf Montag ein Auto in Brand geraten. Von dem Ford breitete sich das Feuer auch auf den daneben geparkten VW einer 50-Jährigen aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, aber die Fahrzeuge wurden beide schwere beschädigt. Kriminaltechniker führten vor Ort erste Untersuchungen durch. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Gutachter entsandt. Beide Fahrzeuge wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt und von Abschleppdiensten geborgen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Wer Hinweise zum Sachverhalt hat oder im Bereich der Rotkehlchenstraße Beobachtungen machen konnte, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-0 oder nutzt das Hinweisformular im Bürgerportal der Polizei auf polbb.eu/hinweis.