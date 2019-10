OGA

Kremmen (MOZ) Die Polizei hat am Montag aus aktuellem Anlass an Eltern appelliert, darauf zu achten, dass ihre Kinder keine Fotos oder personenbezogenen Daten von sich im Internet preisgeben – schon gar keine intimen.

Anlass ist der Fall eines 13-jährigen Mädchens in Kremmen, das im Juli in den sozialen Netzwerken einen Unbekannten kennenlernten und ihm intime Fotos von sich schickte. Als er weitere anzügliche Bilder von ihr verlangte, lehnte das Kind Mädchen hab. Nun, rund drei Monate später, hat sich der Unbekannte am Sonntag erneut gemeldet und Bilder gefordert. "Er gab auch an, die Fotos, die er bereits von ihr erhalten hatte, zu veröffentlichen", berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag. Die 13-Jährige ging darauf nicht ein und vertraute sich ihrer Mutter an. Beide erstatteten in der Polizeiinspektion Strafanzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei rät Eltern, Kinder im Internet und in den sozialen Netzwerken zu begleiten und über dortige Gefahren aufzuklären.