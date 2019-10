Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 62-jähriger VW-Fahrer hat am Sonnabend im Kreisverkehr am Neuruppiner Certaldoring ein Rennrad überfahren. Der Radfahrer war zuvor auf der B167 unterwegs, obwohl neben der Straße ein Radweg verläuft. Darüber war der 62-Jährige offenbar erbost und hupte. Im Kreisverkehr hielt der Radfahrer an, so dass der VW stoppen musste. Dessen Fahrer wollte aber nicht reden, sondern überrollte das Rad und fuhr weiter. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 62-Jährigen ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. Er war angetrunken. Ein erster Atemtest ergab 0,95 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und zwei Blutprobenentnahmen wurden vorgenommen, weil der Mann möglicherweise nach dem Konflikt getrunken hat. Strafanzeigen gegen beide Neuruppiner Männer wurden aufgenommen.