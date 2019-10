red

Bad Belzig »Geschenke der Hoffnung e.V.«, Projektträger der weltweit größten Geschenk-Aktion für Kinder in Not, ruft bereits zum 24. Mal dazu auf, mit selbst gepackten Schuhkartons eine Freude zu machen.

Zum vergangenen Weihnachtsfest kamen aus den Sammelländern wieder über 10 Millionen Schuhkartons zusammen.

Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch in die kriegsgeschüttelte Ukraine.

Die Freiwilligenkoordination Potsdam-Mittelmark (SAM e.V.) wird die Sammel- und Abgabestelle für Schuhkartons in der Nähe organisieren. Hier und im Bürgerbüro Bad Belzig finden Interessierte unter anderem auch die Faltblätter mit allen wichtigen Informationen zu dieser Aktion.

Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Mit einem Aufkleber zeigen Päckchenpacker an, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht die Geschenke geeignet sind.

Wer keine Zeit hat, Schuhkartons zu bekleben, kann sich im Beratungszentrum am Bahnhof auch einen leeren Aktionskarton, die Box-to-go, abholen.

Aufgrund strenger Einfuhr- und Zollbestimmungen der Empfängerländer dürfen nur neue Waren importiert werden. Genaueres dazu entnehmen Sie bitte den Faltblättern oder erfragen Sie bei den Sammelstellen.

Ist der Schuhkarton gepackt, kann er bis zum 15. November zu einer der registrierten Sammelstellen (www.Geschenke-der-Hoffnung.org) gebracht werden. Von dort aus geht er über geschulte Sammelstellen und Regionallager in die Empfängerländer. Zur Deckung der Kosten für Transport und Abwicklung empfehlen die Organisatoren der Aktion in diesem Jahr eine Spende in Höhe von 10,-Euro, die allerdings für die Abgabe der Schuhkartons keine Pflicht ist.

Alle Fragen zu der Aktion beantwortet gern die Freiwilligenkoordinatorin für Potsdam-Mittelmark (SAM e.V.) Steffi Wiesner: Tel.:033841/4495-17 oder unter www.freiwilligenarbeit-pm.de.

Hier im Beratungszentrum Fläming-Bahnhof Bad Belzig (Am Bahnhof 11) befindet sich auch die Sammelstelle für Bad Belzig. Außerhalb der Sprechzeiten können die Kartons gern auch direkt im Fläming-Bahnhof am Tresen abgegeben werden.

Eine weitere Annahmestelle für Kartons ist in Brück bei Pfarrer Kautz in der Str. des Friedens 35, 14822 Brück, Tel. 033844 51730.