Schönfelde (MOZ) Am Montag ist es auf der Straße zwischen Gölsdorf und Schönfelde zu einem Wildunfall gekommen. In den frühen Morgenstunden kollidierte die Fahrerin eines VW mit einem Wildschwein. Die Frau überstand den Zusammenstoß unverletzt. Auch für das Tier scheint der Unfall glimpflich ausgegangen zu sein. Es flüchtete nach der Kollision von der Unfallstelle. Der am Auto entstandene Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt.