Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Feueralarm im Gebäude des Land- und Amtsgerichts an der Müllroser Chaussee: Um 7.10 Uhr sei der Alarm am Montagmorgen bei der Frankfurter Feuerwehr eingegangen, sagte der Sprecher des Landgerichts, Richter Jasper Schüler-Dahlke, auf Nachfrage. Das Gebäude wurde evakuiert. Richter und Richterinnen, Justizangestellte und andere MitarbeiterInnen beider Gerichte standen ebenso wie Rechtsanwälte, die als Verteidiger zu Verhandlungen wollten, oder geladene Zeugen vor verschlossenen Türen.

Die Kontrolle des Gebäudes durch die Feuerwehrleute zeigte: Es gab keinen Brand, es handelte sich um einen Fehlarlarm – genauer gesagt, um mehrere. Denn ein Brandmelder schlug wiederholt an. Er ist vermutlich defekt, heißt es.

Freigabe nach zwei Stunden

Nach rund zwei Stunden habe die Feuerwehr das Gebäude gegen 9.15 Uhr wieder frei gegeben, so Jasper Schüler-Dahlke. Wie viele Gerichtsverhandlungen oder andere Termine an dem Morgen ausgefallen sind, war am Montag noch nicht bekannt. Am Amtsgericht sei nur eine Verhandlung in einer Strafsache abgesagt und vertagt worden, erklärte Amtsgerichts-Direktorin Sophie Kyrieleis. Die Verhandlung sollte um 8.30 Uhr beginnen. Am Landgericht sei der Betrieb einfach etwas später aufgenommen worden, so Richter Schüler-Dahlke. Auch er stand vor verschlossener Tür.