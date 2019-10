Markus Kluge

Wusterhausen (MOZ) Nach dem Brand der Feuerwache in Wusterhausen ist noch nicht klar, ob und wie das stark beschädigte Gebäude in Zukunft genutzt werden kann. Ende vergangener Woche hatten sich Baufachleute, darunter Statiker, das Haus angesehen, dessen Dachstuhl durch ein Feuer zerstört wurde. Zudem ist Löschwasser in das Mauerwerk eingedrungen. "Wir sind immer noch in der Findungsphase", sagte Stadtbrandmeister Ralf Homann am Montag. Geprüft werde derzeit, ob die Fahrzeughalle nicht vorübergehend wieder also solche genutzt werden kann. Diese war bei dem Unglück am wenigsten in Mitleidenschaft gezogen worden. "Da haben viele Institutionen aber noch ein Wort mitzureden. Da kann man nichts versprechen", betont Homann. Ihm sei aber bewusst, dass sich die Einheit ein größeres Gerätehaus wünscht, weil es im alten bereits zu eng wurde. "Darüber zu reden, wäre reine Spekulation", so Homann. Aktuell ist die Einheit auf einem Privatgrundstück untergebracht und einsatzfähig. In der Nacht zu Donnerstag war der Dachstuhl des Gerätehauses ausgebrannt. Schuld daran war laut den Ermittlungen der Polizei ein Defekt in der Küche.